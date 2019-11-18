特朗普“猛掏同盟口袋”，必須縝密而智慧地應對. November. 18, 2019 07:26. . 韓美間關於駐韓美軍防衛費分攤額磋商的第三次會議從今天開始在首爾舉行，為期兩天。美國要求修改《防衛費分攤額特別協定》本身，將分攤額提高到現在的5倍，因此預計韓美之間圍繞新分攤項目的心理戰將非常激烈。 美國要求韓國分攤的費用，除了根據現有分攤額協定規定的駐韓美軍內韓國人人工費、設施建設費、軍需支援費等三大項目外，還包括駐韓美軍循環部署、投入聯合演習的兵力和裝備以及駐韓美軍家庭用設施所需的費用等。打著“重新討論和更新分攤協定”的旗號，甚至要求支付在關島或沖繩部署的韓半島非常時期投入的戰略資產的維護和維修費用，美國是這壹架勢，估計要得出合理的調整方案並不容易。 據說，之所以提出這種非常識性的要求，是因為特朗普總統做出了獨斷的指示。有報道稱，特朗普總統突然提出50億美元後，驚慌失措的當局者們說服特朗普降到了47億美元。特朗普總統胡亂要求的金額下面，是各種根據湊在壹起湊出來的，工作人員的苦衷也非同小可。進入本月以來，美國高層官員大舉訪韓，敦促提高分攤額，也可能是考慮到了白宮的“路演”。 據悉，美國對日本也要求提高分攤額至4∼5倍。因此，美國國內也有人擔心出現過度“榨取同盟”的逆風。美國國會有人強烈批評這是“壓榨和侮辱同盟的行為”，專家也警告稱“這將助長反美主義”。但是，特朗普想在距離不到壹年的大選之前，把外交成果作為可視數字的想法似乎不會輕易改變。 特朗普總統很早就已宣稱，“美國不是戶籍警察。不可能壹直充當世界警察的角色。”我們不能只批評美國，主導世界秩序的超級力量放棄當警察，現在要成立警備企業。這是因為，很多國家都依賴美國強大的軍事力量，存在非對稱的同盟關系，如果拒絕，特朗普總統將會以撤走美軍或解散同盟等更大的籌碼施壓。 目前，燃眉之急已經到了韓國身上。美國希望把與韓國的磋商當作對日本、甚至歐洲等其他同盟國的榜樣。因此，韓國政府應該縝密、智慧地參加談判。對於美國的要求，不能壹味地面露難色。不僅是壹直以來韓國無償提供的土地租金、電力、天然氣、上下水道使用費、免除各種稅金等間接費用，也包括購買美國產武器的費用，都要如實反映，提出真正合理的分攤金額。

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