不合身的衣服，房產中介手續費. November. 18, 2019 07:26. by 河任淑記者 artemes@donga.com. 在我國僅有的全款押金租房制度，靜靜想來，只能用“藝術”壹詞來評價。頻繁的話，每兩年就要換壹次房，怎樣正好能給我的小區、我家裏籌到數億資金的人，恰好就在我需要的那個時間裏出現……要想做成壹家的交易，必須連鎖性地有其他想換房居住的人，在此過程中還要毫不勉強地過手大筆資金。 讓這種藝術成為可能的人是房地產中介商。很多人以為，只要開店，就會有人主動找上門坐下來做生意，但事實並非如此。要確認房子是否“幹凈”，如果有債務就要說服房東價格下調到什麽程度才合適，還要在網上登廣告招徠客戶，最終對交易承擔壹定的法律責任。但是最近中介和消費者之間的爭吵越來越頻繁。那是隨著公寓價格又上了壹個臺階，圍繞手續費率出現的爭吵。 “我促成的84平方米公寓大部分都超過了9億韓元。全款押金在6億∼6.5億韓元左右。這個小區又不是江南。所以，就交易手續費率，中介和消費者之間每次都會發生爭執。”這是在首爾市江西區麻谷洞工作的房地產中介人的話。他說，吵架經常是買賣成交後長達幾個月裏漫長的“文字戰”，有時甚至演變成法律鬥爭。 以首爾為例，最高限度的房地產中介手續費率是買賣時的0.9%、租賃交易時的0.8%。最高額的標準，買賣價是9億韓元，租賃價是6億韓元，該標準建立於2014年。在此之前，買賣價和租賃價分別超過6億韓元和3億韓元時征收最高手續費的方式維持了15年。 首爾的公寓價格近年來呈階梯式上漲。為控制房地產價格，出臺超強政策後，房價曾壹度停滯不前，但不久後又像填補空白壹樣迅速上漲。因此2014年高價住宅的9億韓元不再是高價。去年發表9·13對策時，9億韓元以上的公寓超過了首爾全體公寓的26%。今年第三季度實現的6億韓元以上的全租比重也達到了16%左右。即使買賣個人壹生中不進行幾次，只要協商好就可以，但對於經常要交易跟著房價飛漲的高價租房的消費者來說，不符合現實的手續費率是很大的負擔。 “房價情況這幾年發生了這麽大的變化，我認為政府應該調整。如果讓當事人自己看著辦，那麽想多拿壹分錢的中介商和想少交錢的消費者就只能打架了。” 相信所有中介都不會這樣合理地認為。2014年調整手續費率時，也遇到了來自中介團體的很大阻力。但是，在消費者和利益團體之間建立合理的標準進行協調，是政府應該做的事情之壹。 如此看來，因為規模不同而需要合理調整的不僅僅是房地產交易。特定經濟犯罪加重處罰等相關法律認為貪汙、瀆職等加重處罰條件最嚴重的標準是獲利50億韓元以上。這壹標準自1983年制定以來，36年來壹直沒有改變。貪汙、瀆職標準模糊，容易出現“掛上鼻子就是鼻環（怎麽說怎麽行）”的後果。更何況，與20世紀80年代不同，現在是大企業每年投資數十萬億韓元的時代。 查找壹下，就會發現有更多這樣身穿“不合身”衣服的經濟狀況。這個時候，不是換身體，而應該換衣服。

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