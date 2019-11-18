歐耶！與觀眾一起跳舞的“蓋茨比”下月將進行訪韓演出. November. 18, 2019 07:26. by 金起允記者 pep@donga.com. “傑伊•蓋茨比先生發來的宴會邀請函已到。著裝要求是正裝出席。” 這是戲劇還是宴會？進入演出現場的瞬間，觀眾們將成為蓋茨比主辦的美國豪宅舞會中的貴賓。只有被邀請的人才能參加的超豪華派對。觀眾們隨著爵士樂旋律與小說《偉大的蓋茨比》中的登場人物一起跳舞。觀眾像是和演員一起逛了4層劇場，並進行了對話。如此一來，與其說是演出，還不如說是一場慶典。雖然作品的時代背景是施行禁酒法的年代，但秘密地簡單喝兩杯也是允許的。 反對傳統觀劇的話劇《偉大的蓋茨比》將於下月21日訪問首爾。英文題目不是原作的《The Great Gatsby》，而是《Immersive Gatsby》，明確了該劇的落腳點。14日，在首爾中區格雷文蠟像館見到的亞歷山大•萊特總導演(45歲)笑著說：“被邀請參加蓋茨比派對，難道你會坐在那裏一動不動嗎？” 《偉大的蓋茨比》這是英國歷史上“觀眾參與型(Immersive)話劇”中最持久的作品。2015年在約克市大獲成功後，現在在倫敦的人氣也從未停止過。該劇曾在愛爾蘭、比利時、澳大利亞等地演出，而在韓國的特許演出在亞洲國家中尚屬首次。 這部作品是萊特在和家鄉的朋友相處時偶然誕生的。專攻英國文學後，作為導演和PD、劇作家、作曲家活動的他有一天喝酒後聽到有人說“現在所在的3樓酒館馬上就要停業了”。想著“反正是關門的地方，就做點什麽”，就想到了平時很難挑戰的實驗劇。為了突出酒興四溢的酒館特質，該劇的主主題選擇了經典的《偉大的蓋茨比》。 “多虧馬上就要倒閉了，可以免費使用建築，哈哈。在著手工作之後，我們得出的結論是，坐在觀眾席上只鼓掌的傳統演出觀看方式和‘真正’溝通的方式有很大的差異。和朋友對話時，只是默不作聲地聽著嗎？” 《偉大的蓋茨比》因為不是從出生開始就在正式公演場出發的，所以在韓國也選擇了4層的博物館—格雷文博物館。由於演員和觀眾的動線復雜，根據演出場所的特點展開劇情並不容易。 “每次換場，戲都是全新的作品。首爾公演場的4層結構有多樣的空間，利用率很高。因為通道是圓形結構，所以即使觀眾來回走動，最終也很容易聚集到一處。非常適合派對。” 對於在空間構想和利用上遊刃有余的萊特來說，真正的難關在其它地方。那就是韓語。在英語圈國家，小說原作的英語臺詞原封不動地表現了出來。但是在韓國使用的翻譯臺詞中存在平語和敬語，因此差異很大。他笑著說：“蓋茨比現在還在為到底向觀眾說敬語還是平語而苦惱。” 賴特計劃和英國一樣，在韓國演出時向韓國觀眾推薦“正裝出席”。據說，在其他國家演出時，除部分遊客外，90%以上的遊客都是穿著正規的皮鞋和正裝去看演出的。他說：“我想給大家帶來觀眾和演員都前往同一時空的體驗。從在家裏穿好衣服出來的瞬間開始，觀眾就已經開始了成為劇情一部分的旅程。” 但不知為何，賴特導演話鋒一轉最後又補上了一句。 “偉大的蓋茨比是想要克服傳統演出場所的權威行為守則和格式的作品。沒想到在我的演出中真的要求穿禮服，哈哈。” 從12月21日到明年2月28日，首爾中區格雷文博物館。門票為7.7萬韓元。17周歲以上允許觀看。

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