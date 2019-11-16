韓企劃財政部在8個月後刪除經濟狀況診斷書中的“不景氣”表述. November. 16, 2019 07:29. by 周愛眞 jaj@donga.com. 在政府每月公布的經濟狀況診斷中，時隔8個月刪除了“不景氣(不振)”一詞。理由是，之前“不景氣”的評價只局限於出口和投資領域，但稍有不慎就會引起整個經濟萎靡不振的誤會。有人指出，是不是意識到了青瓦臺的政策性和宣傳鼓勵。 企劃財政部在15日出版的《最近經濟動向》(綠皮書)11月號中診斷稱，第三季度(7~9月)“韓國經濟雖然維持生產和消費增加趨勢，但出口和建設投資持續減少，制約了經濟增長”。這與一個月前“出口及投資持續不景氣”的評價相似，但刪除了“不景氣”一詞。今年4月至10月，綠皮書上出現“不景氣”一詞的時間長達7個月，是2005年首次發行綠皮書以來最長的一次。 企劃財政部經濟分析課長洪敏錫(音)解釋稱，“並不是說經濟已經觸底，也不是說對這段時間的經濟的認識發生了變化，而是可能會把對出口和投資方面的特定表述誤解為對整體經濟萎靡不振，所以換掉了(不景氣表述)。”該綠皮書判斷認為，在全球貿易和制造業景氣萎縮等世界經濟同時放緩的情況下，日本出口限制、美中貿易紛爭、全球半導體業恢復時期等不確定性仍然存在。 綠皮書顯示，9月份工礦業生產和服務業產值分別增長0.4%和1.0%，增勢繼續。就業方面，10月份就業者增加了41.9萬名等，呈現出恢復趨勢。 相反，出口(10月為準)受全球貿易萎縮、半導體業不景氣的影響，與去年同期相比減少了14.7%、是3年零9個月以來的最大降幅。出口減少勢頭已持續11個月。建設投資(9月)也比去年減少了7.4%，設備投資雖然也減少了減少幅度(-1.6%)，但仍然是負增長。 對經濟狀況的認識沒有太大變化，但政府沒有使用“不景氣”一詞，對此部分人觀測說，文在寅總統前一天向經濟副總理兼企劃財政部部長洪南基要求“持續表現出對韓國經濟的領導能力”，這產生了一定的影響。企劃財政部為將此次綠皮書印刷本綜合評價中的“半導體業況不佳”表述緊急改為“半導體單價下降”，逐個貼上膠帶進行修改，這也為這種觀測提供了有力的依據。從結果來看，此次綠皮書中除了國際谷物價格和美國等其他國家的經濟狀況外，並沒有出現“不景氣”一詞。企劃財政部相關人士說：“改變表述是幾天前決定的，與青瓦臺方面無關。”

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