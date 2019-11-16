“彈劾危機前輩”克林頓建議特朗普“集中處理總統業務”. November. 16, 2019 07:30. by 全彩恩記者 chan2@donga.com. 美國前總統比爾·克林頓（73歲）14日（當地時間）對現任總統唐納德·特朗普（73歲）說，“不能讓眾議院的彈劾調查妨礙妳的國政運營”，建議特朗普總統與在野黨民主黨和議會合作。兩人雖然分屬民主黨和共和黨，但有著同為1946年出生、在任期間都面臨彈劾危機的共性。 克林頓當天在接受美國有線電視新聞網（CNN）的直播電話采訪時說：“妳（特朗普總統）是為工作而受雇的人，妳不能指望每天都能發生好事”，“如果是我，只會為美國人工作。”他還建議說，總統麾下有應對彈劾調查的律師和職員，要讓他們幹好自己的業務。 1993年至2000年擔任總統的克林頓曾卷入多起性醜聞，其中包括他與白宮實習生莫妮卡·萊溫斯基的不正當關系。1998年，克林頓因對該性醜聞的偽證及妨礙司法嫌疑面臨彈劾危機。眾議院表決通過了他的彈劾案，但參議院予以否決，克林頓得以幹完任期。 CNN報道說，在執政黨共和黨內部，建議特朗普總統與在野黨合作的人正在增加。“總統的最親信”格雷厄姆·林賽（南卡羅來納州）等共和黨重量級人物表示，“我們擔心總統過於糾纏於彈劾調查，自己把自己搞垮了。”格雷厄姆在上個月的記者會上提及克林頓前總統，並發表了主旨為“（克林頓）在彈劾調查過程中也沒有疏忽總統工作”的發言。 此外，克林頓當天對加利福尼亞州聖塔克拉裏塔的索格斯高中發生的槍擊事件表示強烈擔憂。該校學生、壹名16歲的亞裔男生被指認為事件的嫌疑人，截至目前已有兩名同學死亡、3人受傷。克林頓表示，“此次槍擊事件是特朗普總統與民主黨合作的機會”，要求在槍支限制政策上與在野黨聯手。

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