乘勝追擊的“米丁克”，不光彩辭職的裏皮. November. 16, 2019 07:30. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “米丁克”朴恒緒主教練(60歲)的魔法仍在繼續，而世界名將馬爾切洛•裏皮(71歲•意大利)的艱難挑戰卻落下了帷幕。 14日，在越南河內舉行的2022卡塔爾世界杯亞洲區第2輪預選賽G組第4輪比賽中，朴教練率領的越南國家足球隊以1比0戰勝了“強敵”阿聯酋隊。取得3連勝的越南隊以10分(3勝1平)的成績排在小組榜首位置。在亞洲區40強預選賽階段，各組第一名將直接晉級12強賽，而8支小組第二名球隊中排名前4名的球隊也將晉級12強賽。 國際足聯(FIFA)排名第98位的越南隊戰勝阿聯酋隊(第67位)後，越南全國都沈浸在了慶祝的氣氛中。 河內夜晚的街道上響起了嗚嗚祖拉(助威道具)的聲音和粉絲們高喊“朴恒緒”的口號。也有球迷同時揮舞著越南國旗和太極旗，表達喜悅之情。 這場比賽是朴教練與越南足球協會簽訂最長3年任期的續約(基本2年+ 1年有條件續約選項)後參加的首場比賽。據悉，朴教練的年薪是越南隊史上主教練最高的年薪96萬美元(約11.2億韓元)。因戰勝阿聯酋隊，越南國家足球隊還得到了本國足球協會(10億盾•約5000萬韓元)、贊助企業等提供的獎金。 但誌在實現越南足球史上首次晉級世界杯決賽圈的朴教練卻表現出了慎重的態度。他說：“球隊還有很長的路要走。我將忘掉今天的比賽，集中精力迎戰下一個對手泰國隊。”越南隊將於19日主場迎戰G組第二名泰國隊(積7分)。 而為了“足球崛起”，中國雄心勃勃引進的裏皮，今天在與敘利亞的A組第四輪比賽上以1-2告負後選擇辭職。中國隊目前積7分(2勝1平1負)，排在敘利亞隊(積12分)之後，排在A組第2位。裏皮說：“我的工資是很高，但我必須對本場比賽的失利負責。我在這裏宣布辭職，絕不收回。” 從2016年10月開始執教中國國家隊的裏皮在今年1月亞洲杯後就沒有續約。在世界杯預選賽前的5月，他雖然重返帥位，但本場比賽之後再次放下帥位。誌在歷史上第二次沖擊世界杯決賽圈的中國隊給擁有5次意甲冠軍、2006年德國世界杯冠軍等經歷的“名帥”裏皮開出了約300億韓元的年薪，顯示出了很高的期望。雖然裏皮也為加強球隊實力做出了努力，如讓巴西籍前鋒艾克森入籍等，但球隊在0比0戰平弱旅菲律賓後，此役又輸給了敘利亞，陷入了很大的困境。 當日，裏皮委婉地批評中國球員說：“球員害怕(比賽)，缺乏鬥誌和取勝的決心，完全不能執行主教練的作戰計劃。” 曾經執教過中國國奧隊的胡斯•希丁克(73歲•荷蘭)因成績不佳於9月下課，在約兩個月後，裏皮也離隊，中國足球的主教練職位正在成為“名帥的墳墓”。

한국어