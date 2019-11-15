納達爾創造奇跡，決勝盤1比5落後實現驚天大逆轉. November. 15, 2019 07:58. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “左手天才”拉法•納達爾(33歲•西班牙•照片)在男子職業網球(ATP)巡回賽2019賽季最後一項賽事ATP倫敦年終總決賽上戲劇性地獲勝，為進入4強埋下了希望的種子。 世界排名第一的納達爾14日在英國倫敦舉行的與丹尼爾•梅德韋傑夫(23歲•俄羅斯•世界排名第4位)的小組賽第2場比賽中以2-1(6-7、6-3、7-6)逆轉獲勝。納達爾在第3盤以1-5大比分落後於對手後，甚至讓對方拿到賽點，看似敗局已定，但他頑強的扳平比分，將比賽拖入搶七局，並實現驚天大逆轉。賽後納達爾高興地說：“我真的很幸運。這是或許1000次才會出現1次的勝利。” 納達爾在11日的小組賽首輪比賽中負於亞歷山大•茲維列夫(22歲•德國•第7位)，如果輸掉這場比賽，他將面臨被淘汰的危機。但是在本場實現奇跡般地反敗為勝後，根據剩下的比賽結果，他還有希望進入4強。在隨後的比賽中西西帕斯(21歲•希臘•第6位)以2比0擊敗茲維列夫，以2連勝的戰績提前晉級四強。根據兩天後進行的納達爾-西西帕斯、茲維列夫-梅德韋德夫的比賽結果，將確定進入四強的選手。 隨著當天納達爾的勝利，諾瓦克•德約科維奇(32歲•塞爾維亞•第2位)只有在本次比賽上奪冠才能在年末登上世界第一的位置。而只要一進入決賽，不管德約科維奇的成績如何，納達爾都會在年底確定世界第一的位置。

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