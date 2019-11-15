機器人打開捷恩斯車門，自動檢查汽車是否正常啟動. November. 15, 2019 07:58. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車決定明年在首都圈建設機器人檢查車輛的捷恩斯(圖片)專用出庫•展示場。該系統在向顧客交付捷恩斯車輛時，機器人會直接打開車門，按順序按下車輛內部的各種按鈕，向顧客確認車輛是否正常啟動。機器人檢查交付顧客的車輛的技術在世界上尚屬首次。 14日，據汽車業界透露，現代汽車決定於明年中旬在京畿地區開設能夠體驗從車輛購買到出庫的各種顧客經驗的捷恩斯專用出庫•展示場。在該展示場將設置可以進行細致動作的機器人自動檢查交付顧客的捷恩斯車輛的設備。據悉，利用熱感應技術可以確認熱線座椅是否正常啟動。 如果運用該技術，在將車輛交付顧客時，車輛檢查及功能說明將交給機器人，職員可以集中精力應對其他顧客。汽車業界相關人士表示：“機器人在展示親自按下升降窗戶的小按鈕的細膩動作的同時，還檢查是否有異常情況，對前來展會的顧客來說，這將成為一大看點。” 現代汽車將於本月末推出捷恩斯運動型多功能車(SUV)版本GV80，包括現有的3種轎車在內，將覆蓋捷恩斯全系列車型。這可以解釋為，現代汽車的戰略是，不僅是單純的汽車品質，還要通過差別化的出庫•展示場，展開高級品牌的市場營銷。 大林大學汽車系教授金必洙(音)表示：“通過全球首屈一指的機器人檢查等，我們希望能在短時間內打造出高端品牌的形象。為了正式展開高級車戰略，因此迫切地需要能夠區別於現代汽車的捷恩斯獨有的戰略。”

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