工廠非法處理煙葉，導致集體患癌癥的“死亡之村”. November. 15, 2019 07:58. by 姜恩智記者、益山=朴英敏記者 kej09@donga.com,minpress@donga.com. 韓國政府的最終調查結果顯示，全羅北道益山長店村99名居民中22人患癌癥、14人死亡的原因，是村莊附近肥料工廠排放的致癌物質。這是政府首次承認可能因各種原因發生的非特異性疾病（癌癥）存在流行病關聯性。此前，政府只對加濕器殺菌劑引起的肺纖維化、石棉引起的惡性中皮瘤等發病原因明確的疾病認定為與流行病學相關的疾病。 環境部14日在益山國家非物質文化遺產綜合展示教育館舉行了“長店村居民健康影響調查最終發布會”，公布了這壹結果。隨著2001年在離村子500米的地方開了壹家名為“錦江農產”的化肥廠，原本生活平靜的長店村村民從此開始患癌癥。到2017年4月“錦江農產”關閉時，村民每5人中就有1人患癌癥。居民患有肝癌、皮膚癌、膽囊癌、膽道癌、胃癌、肺癌、乳腺癌等多種癌癥。 錦江農產公司以制作香煙剩下的垃圾“煙草箔”和食物垃圾等為材料生產有機肥料。環境部解釋說，導致癌癥的直接原因是，把發酵後只能用作堆肥的煙草箔在300度以上的高溫下幹燥，生產出有機肥料。高溫幹燥過程中產生的致癌物質擴散到大氣中，居民們毫無防備地暴露在有毒物質面前。與全國標準人口群體相比，長店村村民的癌癥發病率高出2至25倍。 環境部計劃向患有癌癥的居民支付醫療費和損失補償費。目前，錦江農產已破產，沒有賠償能力。對此，居民們要求供應煙草箔的KT&G，並以疏忽管理監督為由要求益山市和全羅北道、中央政府等進行道歉和補償。

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