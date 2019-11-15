特朗普彈劾聽證會攻防戰，沒有出現“決定性的壹擊”. November. 15, 2019 07:58. by 全彩恩記者 chan2@donga.com. 調查美國總統特朗普對烏克蘭施壓疑惑的眾議院彈劾調查的首次公開聽證會13日受到輿論的關註，但並未出現引出彈劾的“決定性壹擊”。當天登場的證人們雖然發表了印證特朗普總統施壓嫌疑的發言，但大部分都是此前早已公開的內容。 眾議院情報委員會舉行了公開聽證會，美國前駐烏克蘭臨時代辦威廉·泰勒和國務院負責歐洲和歐亞事務的助理國務卿幫辦喬治·肯特出席了聽證會。泰勒說：“我們與烏克蘭存在非正式外交渠道。這個通道與官方通道頻繁相沖突。”特別是在包括前總統國家安全事務助理約翰·博爾頓等在內的官方通道上，有證言稱，“根本沒有以烏克蘭調查特朗普總統的政敵、前美國副總統拜登為代價，美國提供軍事援助”的交易。 泰勒說：“壹名職員問美國駐歐盟大使戈登·桑德蘭，‘總統對烏克蘭有何看法’，桑德蘭回答說：‘他只關心關於拜登的調查’。”肯特也說：“（總統私人律師）前紐約市長魯道夫·朱利安尼的‘影子外交’政策壹直困擾著我。該政策是找出潛在競爭者（拜登）的缺點，並深挖到底。”這與媒體報道的非公開聽證會內容沒有太大差異。 在彈劾調查聽證會舉行期間，特朗普在白宮與土耳其總統埃爾多安舉行了首腦會談。他表示，“我很忙，沒空看（聽證會）”，重申彈劾調查是獵巫行動。白宮也在官方推特上寫道：“不要依賴證人的第二次、第三次，第四次說明。妳自己讀壹下（兩國首腦的）通話錄。” 眾議院情報委員會當天以9票贊成和13票反對的結果否決了關於最初指控特朗普涉嫌施壓的內部告發者證人傳喚案。執政的共和黨壹直認為，應該把他放在公開作證的平臺上，“以驗證內部告發者的政治偏向”。 目前，美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等主流媒體已知被推測是中央情報局諜報人員的內部告發者的身份，但未對此進行報道。就連具有親特朗普傾向的福克斯新聞臺也向主持人和評論小組下達了“不要提及內部告發者身份”的指示。特朗普總統的長子小特朗普在推特上對明知告發者身份卻不予報道的媒體憤怒地說：“為什麽閉上眼睛？”

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