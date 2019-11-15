登上舞臺的韓江小說《少年來了》. November. 15, 2019 07:58. by 金起允記者 pep@donga.com. “人是什麽？為了不讓人類成為什麽東西，我們該做點什麽呢？” 設置巨大木墻的空曠的舞臺。一陣陣震耳欲聾的巨響，仿佛所有的時空都交織在一起。演員們吶喊似的，或高喊小說中的文章，或投擲像催淚瓦斯一樣的面粉，把自己弄得灰頭土臉兒。反復做難以形容的動作，最後跑到撞墻為止，不惜進行自我暴力。猶如全身掃地一般，在舞臺上打滾的演員們身後，只有吧嗒吧嗒不間斷的鋼琴琴鍵聲響起。 話劇《人性賦格曲》是通過演員的身體語言和裝飾物件再現韓江作家的小說《少年來了》中的文章的作品。這是韓國國內首次將韓作家的作品舞臺化。1980年5月，在光州戒嚴軍的集體開火中身亡的15歲少年“東浩”和圍繞他的人物故事以“Omnibus(作品匯編)”的形式構成。題目是《fuga》，旋律反復，交叉，有規律地模仿變奏的作曲方法。這句話的意思是，在無數的人生中，直到現在5•18的痛苦還在反復，變奏。 作品對觀眾來說並不親切。因難以理解，他們甚至會感到困惑。代替一個固定的敘事，如果發生一件意想不到的事件，上面就只剩下掙紮和物件。即使有原作的文本，要想追上演員們展現的35個動作、現場fuga演奏、證言等臺詞也很困難。如果將無法理解的不便轉移到觀眾席上，那麽與原作人“必須面對痛苦的聲音”的意圖算是相當吻合的。 “要說無法用言語說的東西”，盡管作品的誕生有些困難，但作品還是值得去接觸的。因為，作品從感覺上提醒人們，某種痛苦確實存在，而且會延續至今。當然，對於這個謎題的答案還沒有確定。踢球再次踢給了觀眾席。 “你，和我一樣的人，能給我什麽樣的回答？” 截止到17日，首爾中區南山藝術中心。入場券3萬韓元。14歲以上人士可觀看。★★★★(滿分5顆星)

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