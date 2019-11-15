美國防長稱“壓縮聯合軍演”，要用主動外交應對動搖的同盟. November. 15, 2019 07:58. . 美國國防部長馬克·埃斯珀13日在赴韓訪問途中說，“將根據外交需要，對演習態勢作出更多或更少的調整”。就是說，如果有助於朝鮮無核化談判，可以壓縮韓美聯合軍演的規模。這相當於對之前朝鮮對本月中旬實施的韓美聯合空中演習威脅稱“不能再對美國的無差別行為袖手旁觀”作出了回應。 朝鮮前天晚上罕見地以“國務委員會發言人”的名義發表了談話。繼最近接連推出高層人士之後，這壹次以金正恩擔任委員長的國務委員會名義發表談話，可以看做是在日後進行更大挑釁之前采取的步驟。談話似乎在代表金正恩的內心表示，“我們給了美國總統值得炫耀的東西，但得到的只有壹種背叛感。”這也是壹種恐嚇，如果談判到年底仍無進展，將回到前年那樣的危機局面。 韓美此前事實上已經廢除了大規模聯合軍演，並大幅壓縮了規模或改為了紙上演習。盡管如此，朝鮮在沒有采取任何無核化措施的情況下，仍然進行壹系列發射短程發射的挑釁，如今卻提出抗議，這真是天方夜譚。埃斯珀部長表示調整演習的意向，可能是為了將朝鮮引誘到談判桌上，但此前美國曾表示“不會根據朝鮮的憤怒來確定演習規模”。本來理應先拿到朝鮮停止挑釁的承諾吧。 韓美同盟的三大軸心——聯合司令部、駐韓美軍、聯合演習都在動搖。聯合軍演大量縮減，韓美聯合司令部也卷入了戰時作戰控制權轉移引發的指揮體系爭議。美國甚至把駐韓美軍作為增加防衛費分攤額的籌碼。再加上壹周後《韓日軍事情報保護協定》即將結束，美國已經超越了擔憂的程度，發出了強有力的警告。 朝鮮在自己設定的年末底談判時限之前加大了威脅的力度。但是，韓美同盟卻越來越不穩定，安保不安正在加大。雖然各種懸案如亂麻般糾纏不清，但越是這樣，越應該以真正的國家利益為標準進行戰略判斷。如果根據優先順序和輕重緩急來區分得到和付出，那麽行動的範圍也會變大。政府應該從只等待對方措施而做出反應的被動外交中擺脫出來，轉變為我們引領的主動外交。

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