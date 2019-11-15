是顏色，不是技巧. November. 15, 2019 08:00. touch@donga.com. 韓國棒球在“世界棒球12強賽”中敗給棒球“邊緣勢力”中國臺灣的瞬間，出現了無數的嘆息聲。0-7的完敗更讓人慘不忍睹。2008年北京奧運會金牌、2009年世界棒球經典賽(WBC)亞軍、2015年世界棒球12強賽冠軍等眾多經典比賽如走馬燈一般掠過。都是沒幾年的事。現在還有余韻，我們的棒球為什麽如此迅速退步了呢？ 都說實力(技術才能)下降了。雖然那也是有可能的。但是選手們的球技與當時沒有太大區別。代表隊由經歷過美國職業棒球大聯盟或想進軍美國職業棒球大聯盟的部分選手和與他們實力相當的國內派選手組成。而且當時我們隊實力不如對手。反而與頂級球隊存在差距。如果單從實力上講，奪取國際比賽冠軍也許當初是不可能的。 如果實力不是退步的本質，那麽問題何在？是特色方面出了問題。當時我們的棒球雖然處於邊緣，但是以我們自己的風格(又稱流派)發出了挑戰書。正是“交叉”(crossover，風格的交叉)。融合了線條粗大的美國大球(Bigball)和細膩的日本小球(Smallball)。再加上韌性和團隊精神等韓國情緒，球隊散發出了獨特的色彩。有時拒絕常識，甚至不惜破格的挑戰意識。這與用我們的感性重新詮釋西方文化，引領新潮流的韓流有很多相似之處。 風格的力量讓邊緣的韓國棒球變成了龍。對於美國隊這樣力量好且簡單粗暴型的球隊，球隊用力量支撐，然後用精巧的技術壓制。對於日本隊這樣精打細算的球隊，球隊則先采取精打細算的防守，然後一鼓作氣拿下比賽。隨著情況和對手的不同，力量和技術也交錯在一起。球隊的韌性和團隊合作能力也非常強，令對手瞠目結舌。世界棒球經典賽當時，美國主流媒體曾報道說：“韓國展示了一切。美國高校棒球隊應該向他們學習。” 雖然現在海外高中生都在為K-POP歡呼，但海外高中棒球選手眼中卻沒有韓國棒球。韓流雖然擴大了外延，提高了完成度，但棒球卻失去了原有的色彩。去年的亞運會也是如此，最近看國家隊比賽，球隊只是在努力不輸球而已。使用力量和技術沒有脈絡，沒有破格的挑戰意識，沒有韌性。以無色無味取勝。無法回答韓國棒球是什麽。 棒球界人士指出，從4、5年前的職業聯賽開始，就失去了特色。他們主張說，這是因為隨著球隊增加，年薪大幅上漲，感覺不到風格高度化的必要性。也有分析認為，這是因為他們被美國職業棒球大聯盟所傾倒，不加批判地引入了美國式自律訓練計劃。據悉，由於青少年選手們只偏向投手一方的不均衡，很難構築風格。原因可能是復合型的，但最大的可能是不考慮風格。 韓國棒球的盛行與國際大賽的成績緊密相連。觀眾人數突破800萬大關，創下歷史新高，主要得益於世界棒球經典賽、奧運會、世界棒球12強賽等賽事的出色表現。但是在藥效全都下降的去年亞運會時，又出現了兵役爭議。今年800萬觀眾崩潰。呈直線墜落趨勢。 世界棒球12強賽正向終點沖刺。現在讓我們再靜下心來認真考慮一下。我們應該用什麽特色來決勝負呢？這個問題的答案將決定本次大賽的成績、出戰明年東京奧運會以及韓國職業棒球的未來。即使暫時放下擊球棒，也不妨考慮一下吧。

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