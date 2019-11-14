約翰·博爾頓：“特朗普盯緊私利奉行親土耳其政策，如果再次當選有可能會退出北約”. November. 14, 2019 07:31. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 美國總統特朗普13日在華盛頓與土耳其總統埃爾多安舉行了首腦會談。這是上月美國迅速從敘利亞撤軍以及土耳其攻擊庫爾德人後兩國首腦首次會面，而且當天美國國會眾議院還舉行了針對特朗普總統進行彈劾調查的公開聽證會，因此此次首腦會談比其他首腦會談受到了更多的關註。 特朗普從當天中午12時起與埃爾多安舉行了記者招待會和首腦會談。這是自6月底在日本大阪二十國集團（G20）峰會上會面後，兩國首腦時隔5個月再次會面。路透社在分析中預測，由於土耳其空襲庫爾德並引進俄制導彈，兩國關系已今非昔比，兩國領導人將努力再次鞏固凝聚力。土耳其引進美國F35隱形戰鬥機、停止空襲庫爾德族等是會談的核心議題。 NBC電視臺報道說，9月因與特朗普總統不和而被撤換的前總統國家安全事務助理約翰·博爾頓（照片）6日在壹個非公開聚會上表示：“在擔任助理期間，對總統的土耳其政策感到最受挫。他的外交決定可能完全基於其個人利害關系。”也有人指出，就土耳其不顧美國強烈反對引進被稱為俄羅斯版“薩德”的S400導彈壹事，美國國會推動對土耳其實施制裁，但特朗普對此表示反對，這種做法不合理。 對此，NBC表示：“特朗普壹家在土耳其伊斯坦布爾有企業。特朗普的長女、白宮高級顧問伊萬卡和埃爾多安總統出席了該企業的活動，兩位首腦及其家人的交情非常深厚。”也就是說，這種關系可能對白宮消極應對土耳其攻擊庫爾德人、推遲對購買俄羅斯武器的土耳其實施經濟制裁等產生了影響。 《紐約時報》也指出，伊萬卡的丈夫、白宮高級顧問庫什納，埃爾多安的女婿、土耳其財政部長貝拉特·阿爾巴伊拉克，特朗普總統在土耳其當地的生意夥伴媒體財閥艾登等的女婿默罕穆德·阿裏·雅爾琛達等“三名實權者女婿”維持著緊密的關系，形成了美國和土耳其的非官方外交渠道。今年4月，阿爾巴伊拉克出席在華盛頓特朗普國際酒店舉行的活動時，庫什納把他叫到了自己在白宮的辦公室。《紐約時報》報道說，當時阿爾巴伊拉克在推遲美國對土耳其引進俄羅斯武器進行制裁上起到了相當大的作用。 特朗普本人也和他們關系深厚。2012年，當時是房地產企業家的特朗普出席了特朗普大廈在伊斯坦布爾的開業儀式，並會見了雅爾琛達。當時，他介紹雅爾琛達是“伊萬卡的了不起的朋友”。當時擔任總理的埃爾多安也出席了當天的活動。特朗普稱贊說：“埃爾多安是個好人，在美國和世界都受到高度尊敬。” 博爾頓擔心地說：“如果特朗普在明年的大選中成功連任，美國將選擇完全孤立主義”，“說不定會退出北大西洋公約組織（北約）等核心同盟。”

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