考慮“秋美愛任法務部長”的原因. November. 14, 2019 07:31. by 金志炫, 韓相準 jhk85@donga.com,alwaysj@donga.com. 共同民主黨議員秋美愛成為因前法務部長曹國辭職而空缺近壹個月的法務部長職位的有力人選。青瓦臺雖然表示“尚未確定”，但正在全面整理包括秋美愛入閣在內的內閣交通。 執政黨核心人士13日表示：“據我所知，青瓦臺通過各種途徑委托推薦繼任法務部長人選，眾多意見傾向於秋美愛議員為合適人選”，“這與現政權壹貫的‘提拔女性’人事方針基調相吻合，而她也是法官出身，對司法界十分熟悉。”據悉，青瓦臺也把秋美愛放在候選人中優先位置予以考量。 青瓦臺認為，下屆法務部長的首要條件是“非檢察機關出身”。為了不重蹈從提名到任命都經歷陣痛的“曹國事態”，人事聽證會通過的可能性也被作為重要考慮事項。青瓦臺相關人士表示：“想要緊握文在寅總統具有強烈意誌的檢察改革的韁繩，作為檢察官出身十分困難”，“同時也考慮到，現任議員在人事聽證會上比較容易通過。” 共同民主黨還認為，通過五選議員秋美愛的入閣，可以自然而然地加強中堅人士不參選等人事刷新。如果秋美愛因入閣而宣布不參加競選，那麽行政安全部長陳永、中小風險企業部長樸映宣等不參加首爾地區競選的重量級人物將至少增加到3人。另外壹個考慮因素是，通過親文在寅色彩較淡的秋美愛進入內閣，可以強化執政黨的“公平”基調。1996年通過前總統金大中的提拔步入政界的秋美愛被評價為不屬於親文在寅、86集團等民主黨內主要派系。另外，秋美愛議員是大邱出身，因此在明年國會議員選舉之前，可以期待她在大邱慶北地區的選票擴張性。 此外，要求青瓦臺把外交部長康京和國防部長鄭景鬥調任為國會議員的共同民主黨，正在加快組建官僚出身的陣容。特別是共同民主黨計劃最大限度地利用“執政黨高端”引進前、現任部長和副部長級官員。壹位資深議員表示：“如果在野黨引進的人事落選，就會立刻成為無業遊民，但是在執政黨，即使落選也會擔任其他任命職務”，“有必要推出有競爭力的候選人，攻占險地，最大限度地提高政黨得票率。”共同民主黨、正義黨等正在推進加強政黨得票率比重的“聯動型比例代表制”。 共同民主黨當天舉行了前企劃財政部第二次官金容鎮、前順天鄉大學產學合作副校長金學敏、前總統市民社會首席秘書黃仁成的入黨儀式。金容鎮是共同民主黨繼2016年1月金正友議員之後時隔4年首次引進的企劃財政部出身人士。金容鎮將參加故鄉京畿利川選區的競選，金學敏將參加忠南洪城-禮山選區的競選，黃仁成將參加慶南泗川-南海-河東選區的競選。這三個選區都是共同民主黨從第17屆議會選舉開始壹次都沒有獲勝的地區。

한국어