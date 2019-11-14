46%的球迷看好柳賢振與洛杉磯道奇隊續約. November. 14, 2019 07:32. by 金培中 wanted@donga.com. “韓國怪物”柳賢振(32歲•照片)下賽季會穿什麽隊服呢？ 對於進入美國職業棒球大聯盟(MLB)自由簽約選手(FA)市場的柳賢振，人們非常關心。雖然有評論認為他有肩膀、肘部等傷病履歷，而且年齡偏大，很難簽下長期合同，但沒有必要送出一個補償球員名額，加上他本賽季的出色表現，還是讓許多球隊很感興趣。柳賢振去年接受了道奇隊的資質報價(向FA提出的1年合同，又稱母隊報價)，因此在沒有補償選手的情況下可以轉會到其他球隊。包括紐約洋基隊、洛杉磯天使隊、得克薩斯遊騎兵隊等在內，傳出引進柳賢振傳聞的球隊超過10家。 在美國亞利桑那州，12日開始舉行了30支球隊團長的冬季會面。從第一天開始，洋基隊和得克薩斯隊就表現出積極參與FA市場的意向，預告了激烈的“Stove League(火爐話題•指選手賽季結束之後，圍在火爐邊，就年薪等話題進行協商)”。得克薩斯隊是給獲得FA資格的朴贊浩、秋信守提供巨額合同的球隊。 在這種情況下，球迷們預測柳賢振不會離開洛杉磯道奇隊。主要報道轉會新聞的《美國職棒大聯盟轉會流言報(MLTR)》13日公布了由6886名棒球迷參與的“FA前10名的下一站”投票預測結果，45.6%的應答者認為柳賢振將與道奇隊續約。排在其後的是得克薩斯隊(8.7%)和天使隊(6.2%)，與留在道奇隊這一選項的差距很大。 另外，球迷認為FA市場的最大熱門凱裏•科爾(原所屬球隊休斯敦太空人)的下一站目的地極有可能是科爾的故鄉(洛杉磯)球隊之一的天使隊(66.7%)。而52.3%的受訪者表示史蒂芬•史特拉斯伯格將留在原所屬球隊華盛頓國民隊。

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