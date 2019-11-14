《冰雪奇緣》第二部也大賣？艾莎的挑戰仍在繼續. November. 14, 2019 07:32. baltika7@donga.com. “艾莎穿的衣服和第一部一樣嗎？” 等待21日上映的迪士尼動畫片《冰雪奇緣2》的父母們最關心的是“艾莎”的服裝。《冰雪奇緣》在韓國上映5年後，依然可以看到身穿“艾莎”的連衣裙去幼兒園或托兒所的孩子，2013年《冰雪奇緣1》在美國上映之後，艾莎的藍色禮服在全世界掀起了一股旋風。上映後一個月內，艾莎禮服在北美大陸售出300萬套，這和生活在北美大陸的4歲女孩數量差不多。 《冰雪奇緣2》上映在即，劇場和流通街的氣氛就像重演5年前的氛圍一樣火熱。13日基準的《冰雪奇緣2》在距離上映還有一周的情況下，以52.9%的預售率排名第一。從上映前開始，網上就大量出現了艾莎和安娜、雪寶等角色周邊。據悉，韓國華特迪士尼公司也在長期致力於合作公司的商品生產，試圖提高特許權使用費。在首爾龍山區梨泰院洞和鐘路區三清洞，將展示劇中愛夏天的雪人“雪寶(Olaf)”角色，到明年2月為止將運營角色體驗空間。 從上映前開始展開的這種“熱潮”是因為《冰雪奇緣1》創下的空前紀錄。有人說“迪士尼歷史分為《冰雪奇緣1》前後”，第一部刷新了各種票房和收益紀錄。第1部通過劇場上映獲得的收益是12.7422億美元(約1.4803萬億韓元)。隨著各種特許商品的大量湧現，迪士尼在第一部影院上映後僅一年時間就通過銷售相關產品賺取了約10億美元的收入。 在國內，作為動畫電影首次吸引了1000萬觀眾人次。第2部國內上映日期定為21日，比北美上映日期(22日)早了一天。該片的戰略是，先於12月上映的韓國電影搶占寒假觀眾人數，並誘導觀眾購買各種卡通商品和玩具。 從內容方面也可以看出迪士尼為重新掀起第一部綜合癥而傾註了心血的痕跡。第一部作為迪士尼公主首次以獨立克服命運的姐妹角色亮相。第二部將艾莎和安娜展開的新冒險故事的背景從冬天改為秋天。在北美的影評中好評如潮，認為“一切都很夢幻”。角色的服裝也發生了變化。采用更加多彩的色感，有望創造出與第一部不同的授權產品。 成為《隨它吧》第二的《冰雪奇緣2》中艾莎的主題曲《進入未知世界》(Into the Unknown)在美國和前一部一樣由伊迪娜•門澤爾演唱，在韓國則由歌手泰妍演唱。世宗大學動漫系教授韓昌完(音)表示：“動畫片與實拍電影相比，更容易控制續集的各種危險要素。考慮到如能安全地擴大在第一部中鞏固的艾莎和安娜的敘事，那麽第二部很大程度上會取得成功，之後的追加系列也會登場。”

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