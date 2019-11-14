戲劇界的黃金組合，“戲劇要承載社會信息”哲學也一樣. November. 14, 2019 07:32. by 金起允記者 pep@donga.com. “你很像赫爾曼(丈夫)。你也會變得不幸的。” 一個女人對第一次見到的少年說出詛咒的話。在作品中兩人一直站在同一舞臺，但從未謀面的女人和少年直到最後一刻才目光相撞。看似“已經很了解你”淡漠的語氣，但緊張感在該瞬間爆發。 在話劇《末行少年》中，飾演這兩個角色的兩位演員是“戲劇界的黃金組合”禹美花(45歲)和全朴燦(37歲)。最近在首爾藝術殿堂見面的他們說：“翹首以盼這短暫而熾熱的畫面。” 作品是寫現實和虛構混合的文章的少年“克勞迪奧”(全朴燦、安昌賢)和陷入少年的寫作實力，要求其進行危險寫作的教師“赫爾曼”(朴潤希)，以及危險註視他們兩人的妻子“胡亞娜”(禹美花)的故事。即使沒有戲劇性事件，也通過臺詞和戲劇想象力實現了奇妙的驚悚。這是著名劇作家胡安•馬約加的戲劇作品，導演孫遠征時隔兩年再次搬上舞臺。禹美花說，“作品拷問了我們生活中的虛構和實在的界限。”全朴燦說，“在問完這個問題後，我感到很可怕。” 兩人的緣分始於2008年。在三天的研討會演出中，首次以戀人的角色見面。禹美花說：“曾經像個孩子的全朴燦，轉眼間變成了一個內功紮實的搭檔，甚至可以信任和依靠他。好像成為了更油膩一些的演員了。”全朴燦說，“剛開始在大學路上和有名的前輩合作，感覺特別緊張。最近每次練習結束後就會犯酒癮，然後她想鬼一樣察覺到這一情況，然後帶我去喝酒，是一位很好的前輩。” 之後兩人在話劇《馬的墳墓》、《你還好嗎》、《森夏人的戰士》、《Nassim》中同甘共苦。他們一直共享著“戲劇要承載社會信息”的哲學理念。這也是兩人能夠長時間在同一部作品中流汗的原因。禹美花回答：“戲劇工作者也不能免於近現代史的傷痛，所以要經常一起思考。”出演tvN電視劇《60天指定生存者》展現存在感的全朴贊表示：“這是反映社會慘事的故事，作為演員這是一次好的學習機會。” 一直表示“作品每次都要保持新鮮”並展開討論的兩人在采訪結束後表示“要去一趟散步”，並移動了座位。得益於他們想要到達“戲劇的終點線”的追求，今天觀眾席上也不斷有人稱贊他們是“名品演技”。 截止到12月1日，首爾藝術殿堂自由小劇場。票價為2萬~5萬韓元。14歲以下禁止觀看。02-580-1300

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