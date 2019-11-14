韓國經濟陷入“零經濟陷阱”，出路只有救活企業. November. 14, 2019 07:32. . 韓國經濟進入了利率、物價、經濟增長率都為0的“零經濟時代”。壹直擔心高增長和通貨膨脹的韓國經濟現在反而要擔心低物價長期持續的通貨緊縮。現在迎來了銀行無論如何降低利率，企業也不會借錢的、前所未有的經濟體系。在主要發達國家，“零經濟陷阱”的新經濟環境早已形成，韓國正在重蹈覆轍。 韓國銀行上個月將利率下調至歷史最低值1.25%，是為了提高物價。8月份消費者物價比前壹年下降0%，9月份為負0.4%。負物價是歷史上第壹次。今年第三季度經濟增長率為0.4%左右。全年預計增長1%左右。德國、瑞士、瑞典等歐洲國家和日本已經進入負利率時代，如果把錢存到銀行不是收取利息，而是繳納保管費。 因低利率而面臨燃眉危機的是銀行、保險等金融公司。全球咨詢公司麥肯錫警告稱：“如果世界三分之壹的銀行不能進行劃時代的革新，不久就會被其他銀行吃掉。”目前，韓國代表性的上市銀行都迎來了好景，但麥肯錫的警告並非事不關己。因為他們正帶著隨時可能爆發的約600萬億韓元的家庭貸款定時炸彈向著零利率時代前進。保險公司沒有合適的地方周轉資金，卻陷入“逆收益”，面臨最壞的情況。曾經經歷大型保險公司接連破產的日本，對於韓國來說並不是隔岸之火。個人也同樣感到不安。退休後期待穩定利息收入的利息生活者們受到了直接打擊。 利率、物價、經濟增長率歸零，是壹個現象表現為多個指標。韓國開發研究院指出，成為韓國經濟危險要素的低物價現象，其主要原因是經濟活力下降。這和政府方面的解釋是國際油價和天氣等暫時的外部因素完全不同。據韓國銀行推算，企業積累600萬億韓元的現金性資產，是因為雖然有對未來的不安心理，但同時找不到合適的投資之處。韓國經濟想要擺脫即使降低利率物價也不會上漲、經濟增長率持續下降的“零經濟陷阱”，只有通過企業的活力找回經濟的整體活力這壹個辦法。

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