示威者導致香港市中心交通癱瘓，中國媒體稱“必要時將投入軍隊”. November. 13, 2019 07:37. by 尹完準 zeitung@donga.com. 香港警方瞄準非武裝示威者進行射擊帶來沖擊之際，12日在香港，參加妨礙公共交通示威的示威者與鎮壓他們的警察發生沖突，整個城市陷入巨大混亂。中國官方媒體再次提出了“投入中國軍隊”的必要性。對於香港事態的惡化，美國國務院11日通過發言人發表聲明表示憂慮。 香港政府再次表明了強硬鎮壓方針。香港特區行政長官林鄭月娥12日在例行記者會上說，“示威者妨礙交通的行為極端自私”。中國共產黨機關報《人民日報》報道說，負責香港問題的中國最高領導人——政治局常委、副總理韓正此前於9日至11日視察了離香港不遠的海南島。壹些分析人士認為，韓正視察海南島後，可能前往毗鄰香港的廣東省深圳市，加大對香港示威者的壓力。中國《環球時報》在社論中說，“必要時，中國內地的武警和人民解放軍駐香港部隊將依照基本法為香港警察提供支持”，為投入軍隊營造了氛圍。這是中國媒體自7月底以來時隔4個月再次提出投入軍隊論。 有人指出，林鄭月娥本月初會見中國國家主席習近平和副總理韓正後，香港警方的鎮壓強度進壹步加大。事實上，據香港媒體報道，據估計，本月以來，僅在香港被捕的人就超過500人。據香港《南華早報》等媒體12日報道，警方在上周的示威過程中逮捕的人數為266人。此外，上周末（10日）壹天內，有超過260人被捕。據當地媒體報道，被捕者中還有壹名11歲的兒童。 12日上午，示威者試圖在上班路上癱瘓地鐵運行。蒙考克、葵放、西灣湖（均為音譯）等香港市中心多處地鐵站緊急關閉，停止運營。在沙汀站，由於鐵道上有示威者投擲的石塊，地鐵未能進站。包括孕婦在內的乘客不得不提前下車，沿著線路步行100米到車站。人們還看到壹位老人戴著急救人員提供的氧氣罩走路。當天，在西灣湖等地，示威者用路障等堵住道路，導致公共汽車停運。 警方以旨在解散香港中文大學、理工大學、市立大學等多所大學發生的示威為由，從上午起發射催淚彈進行鎮壓。香港武警甚至進入停靠的地鐵內，要求正在上班的乘客到車站外。 此前，香港警方11日上午在西灣湖用左輪手槍實彈射擊示威參與者楚某（21歲），後者壹度生命垂危。據《南華早報》報道，目前楚某已穩定下來。 另據法新社等媒體報道，美國國務院發言人摩根·奧爾塔格斯11日在聲明中表示：“美國對香港的情況感到嚴重憂慮，正在密切關註”，“敦促包括香港警察和示威者在內的所有當事者保持克制。”

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