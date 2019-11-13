“駐韓美軍有必要嗎？”美國參聯會主席在防衛費分攤額上向韓國施壓. November. 13, 2019 07:38. by 孫孝周記者、常駐華盛頓記者 李正恩 hjson@donga.com,lightee@donga.com. 繼上周美國國務院負責東亞太平洋事務的助理國務卿戴維·史迪威等國務院四人幫訪問韓國，向韓國施壓要求大幅增加駐韓美軍防衛費分攤額和恢復《韓日軍事情報保護協定》之後，從13日起，美國國防部長馬克·埃斯珀、美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利（照片）等軍方最高領導人相繼大舉訪韓。特別是，他們在訪韓之前已就防衛費問題提及裁減駐韓美軍的可能性，因此有分析認為，美國在防衛費分攤和《韓日軍事情報保護協定》上的施壓力度將大於以往任何時候。 訪韓前正在訪問日本的美軍參謀長聯席會議主席米利11日（當地時間）在飛往東京的飛機上對記者們說：“看到駐紮在韓國和日本的美軍，人們會問，他們為什麽要待在那裏？花了多少錢？為什麽那麽有錢的富裕國家不能自行防禦？”米利還表示：“這是壹般典型的美國人的提問”，“我們有義務適當說明，美軍是如何穩定東北亞的力量、防止武力沖突的。”分析認為，他的意思是，只有把防衛費增加到每年48億美元的水平，才能說服對駐韓美軍駐紮必要性抱有懷疑的美國人，如果拒絕，也可以考慮裁減駐韓美軍。 這種施壓基調預計在14日在首爾舉行的韓美聯合參謀議長年度會議機制——韓美軍事委員會和15日韓美國防部長年度會議體——韓美年度安保磋商會議上達到最高潮。此外，在米利訪韓期間舉行的韓美日三國聯合參謀議長會議上，預計將集中討論恢復《韓日軍事情報保護協定》的問題。米利對記者表示，“《韓日軍事情報保護協定》是區域安保的關鍵”，並強調，“把韓國從日本和美國身邊分離，肯定對中國和朝鮮有利”。他12日在東京首相官邸與日本首相安倍晉三舉行會談後，也向記者團表示，“希望在時限到期之前解決該問題”，表達了恢復《韓日軍事情報保護協定》的決心。

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