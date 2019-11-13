如果巴赫遇到伽倻琴會怎麽樣？. November. 13, 2019 07:38. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 用伽倻琴和笙等傳統樂器演奏西方古典音樂會是什麽樣的感覺呢？ 法國人中提琴演奏家埃爾旺•裏夏(水原大學教授)將舉行演奏會，呈現這種感覺。他將於14日晚8時在首爾藝術殿堂獨奏廳與伽倻琴和笙一起演奏從巴洛克到現代歌曲的親自編曲的作品。 “從很久以前開始，我就為能夠重新演繹深受大眾喜歡的作品感到高興。我想和韓國的國樂器一起把這些曲子制作成‘屬於自己的’。” 在17世紀作曲家約翰•肖夫的《眼淚的帕班》中伽倻琴、布裏頓的《眼淚》中伽倻琴•笙、巴赫的康塔塔《我該往哪裏跑》詠嘆調和《拉莫的幻想曲》中笙•伽倻琴•大提琴將一起登臺。伽倻琴演奏家李華永(音譯下同)和笙演奏家金孝英將登臺演出。另外，他還將與夫人大提琴演奏家朴露乙在拉莫的《為中提琴和大提琴的合奏曲》中展開屬於他們兩人的合作。 “在演奏韓國作曲家的創作音樂的過程中認識了李華永、金孝英。通過兩位知道了國樂器的魅力，也想和這些樂器一起演奏古西方音樂。” 他補充說：“如果是像舒曼這樣的浪漫主義歌曲會很奇怪，但如果是巴洛克或現代歌曲，我想會很適合。”對於編曲的作品，他選擇了“手法細膩，但包含自由感的作品”。因為他期待國樂器往“自由”的空間裏註入生命力。 在伽倻琴方面，用左手深按琴弦，使音高發生細微變化的“弄弦”制造出與西方樂器不同的顏色。他說：“當然會使用弄弦等國樂器固有的特征。會產生很有意思的效果。”他還和兩位演奏家探討了編曲的細節，努力取得更好的結果。 “從學生時代開始我就喜歡編曲。因為中提琴與小提琴和大提琴相比，保留曲目比較窄，所以演奏為其他樂器創作的歌曲的情況較多。” 另外，他將於本月與和音室內管弦樂團合作演出帶來，把肖斯塔科維奇的4重奏曲改編成中提琴獨奏和室內管弦樂團用的作品。 他是生長在巴黎的“巴黎人”。在德國留學時遇見了夫人。他曾在奧地利因斯布魯克交響樂團中擔任中提琴首席，2008年安息年一起與夫人來到首爾，之後決心在韓國活動。他說，最重要的是這裏的人們帶給我的溫暖很好。 他熱愛獨島的文化藝術家聚會的“La Mer et L’Île”一員進行活動。前年，他與會員們一起去了獨島。“當時天氣不好，登陸相當困難。幾乎垂直的懸崖給我留下了深刻的印象。” 門票2萬韓元。

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