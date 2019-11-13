中國小說家閻連科：“在充滿故事的中國，作家生活是幸運的”. November. 13, 2019 07:38. by 李雪 snow@donga.com. “在中國不需要特別的靈感。在這個充滿故事(話題)的時代和國家出生，作為作家寫作是幸運的。” 他說，作品中有8本被指定為禁書的巨匠是中國作家，所以很幸運。這是由於充滿奇異的事件•事故，很容易找寫作素材的詼諧表現。 小說家閻連科(61歲)為參加大山文化財團和教保文庫舉辦的“與2019世界作家的對話”來到了韓國。12日，他在首爾中區一家飯店舉行的座談會上，發表了對中國社會和自己作品世界的意見。 他與莫言、余華同為當代中國的代表文豪。長篇小說《為人民服務》和《丁莊夢》、《風雅頌》、《四書》，中篇小說《夏日落》，散文集《我與父輩》、《年月日》等均在國內出版。他的作品主要描寫經濟高速增長背後隱藏的中國社會的陰暗面。 或許是因為最近傳出香港示威激化的消息？作家事先表示“敏感問題很難回答”，但現場有關政治的問題層出不窮。他打開了話匣子，說“2008年，我偶然參與了韓國瘋牛病相關示威”。 “這兩個示威都是為了人類的自由和尊嚴而激烈努力的過程。實現人類自由和尊嚴的一切努力都是崇高的。而且，無論出於什麽原因，都不能肆意實施暴力。人的生命比什麽都重要。” 對於崛起為經濟大國的中國的作用，他斬釘截鐵地表示“不關心”。他呼籲人們關註在中國生活的14億人口的生活。他說：“在中國，‘英語誕生於湖南地區’或‘耶穌的故鄉是中國東北地區’的主張在知識分子之間也膾炙人口。說這些荒唐的故事4天3夜都說不完。我的小說比現實要單純的多”，委婉地批評了中國社會。 雖然被稱為問題作家，但他把自己定義為“失敗的作家”“懦弱的人”。他自評說，自己還沒有寫出令人滿意的作品，而且對中國社會只寫事實，沒有批評過。 對於因擁護科索沃種族清洗問題的經歷，站在爭議中心的2019年諾貝爾文學獎獲得者彼得•漢特克，他表示：“他與中國作家不同。作家要參與，提意見，中國作家大多比較沈默。參與很重要。” “審查制度壓制了寫作者的自由。但是，禁書不一定是好書，相反，在這種情況下出版的作品也不是壞事。(今後)如果不能從藝術的角度推出代表作，那將是徹底失敗的人生。”

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