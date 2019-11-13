美國稱“《韓日軍事情報保護協定》必不可缺”，這是在警告不要自找“同盟危機”. November. 13, 2019 07:38. . 美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利11日在出訪印度和太平洋地區途中表示：“《韓日軍事情報保護協定》對於維護地區安全和穩定必不可缺”，“如果韓日間關系疏遠，得到好處的將是朝鮮和中國。”他還說：“普通美國人看到駐韓美軍，會問為什麽需要他們，需要多少費用等根本問題。” 米利主席將於今天訪韓，美國國防部長馬克·埃斯珀將於明天訪問韓國，參加韓美間年度例會。繼本月初大舉訪韓的國務院人士之後，美國安保部門首腦又訪問韓國，成了壹幅向韓國施壓要求恢復《韓日軍事情報保護協定》並提高防衛費分攤額的樣子。在14日、15日舉行的韓美軍事委員會和安保磋商會議上，《韓日軍事情報保護協定》和防衛費分攤額並不是正式議題。但是，再過10天，即將到期的《韓日軍事情報保護協定》有可能吞沒堆積如山的韓美同盟懸案。 青瓦臺國家安保室長鄭義溶不久前表示，“《韓日軍事情報保護協定》是韓日需要解決的問題，與韓美同盟毫無關系”，但美國反復強調這壹協定是東北亞安保的必需要素。在美國看來，韓日情報協定是韓美同盟、韓美日三角合作乃至印度太平洋戰略的核心紐帶。這是因為，如果這壹協定出現問題，把以美國為中心的各國“扇骨同盟”打造成像蜘蛛網壹樣的“網狀同盟”、讓各國承擔更大作用和負擔的構想，也必然會出現問題。 特別是米利主席稱這是“典型的美國人的問題”，不僅提到了美軍駐紮費用，還提到了駐紮的必要性。雖然他的話並不是考慮到了撤走美軍的可能性，但如今回想起特朗普過去曾公開表示有意撤出美軍，已經無法置若罔聞。在韓國完全依賴美國應對朝鮮威脅，特別是應對核武器的處境下，不能對美國的安全構想視而不見，否則只會招致安保孤立。 23日0時，《韓日軍事情報保護協定》的終結時限即將到來，但韓日之間仍然處於只等待對方先發制人措施的局面。關鍵是日本的態度變化，但我們也不能袖手旁觀。韓國政府出面打開了對話的大門，因此韓日兩國應該通過最後階段的外交努力尋找突破口。只有這樣，才能在維護共同利益的同時，阻止美國脫離東北亞。

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