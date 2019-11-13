美中戰略競爭將破壞東亞秩序. November. 13, 2019 07:39. . 美國總統特朗普執政後的3年間，國際社會的自由主義國際秩序發生了嚴重的“碎片化”。這壹秩序的崩潰與否備受關註。如果目前的國際秩序崩潰，人類將不可避免地陷入深深的動搖和蕭條、甚至暴力和戰爭的困境。 冷戰結束後，美國的力量並未衰落。更為重要的是，中下層白人長期的不滿和對全球化的敵意正在壓迫美國國內政治。上世紀80年代以來，美國國民財產增長主要依靠“金融資本主義”。沒有必要維持制造業。自上世紀80年代末以來，大量美國制造業外流，美國只剩下半導體芯片、飛機、汽車等重要制造業。由於制造業向海外轉移，很多工作崗位都消失了。 特朗普在美國大選中獲勝，得益於他把自己塑造成美國中下層白人的發言人。在對外政策上，特別是對華政策上，特朗普動不動就說中國“利用美國市場開放的機會獲利，盯住美國的軟肋偷取美國技術”。 顯然，中國是向美國出口工業品最多的國家。但這不是中國人的過錯，而是美國人的過錯。盡管如此，以特朗普為代表的白人民粹主義並沒有從自己身上找錯，而是試圖影響中國，使制造業重新回歸。這是今天中美貿易戰爭的根本原因。 面對去年3月開始的特朗普貿易壓力，北京希望通過談判、妥協和合作，盡快與美國穩定經濟關系。但是，特朗普的關稅壓力和包括華為在內的120多家中國尖端科技企業和研究機構面對制裁後，人們明白了，貿易戰已經遠遠超出了兩國經濟糾紛的範疇，已變成美中之間的政治戰、輿論戰和法理戰。 北京的戰略是有條件的、繼續與美國保持貿易談判。另壹方面，通過開放國內市場，放寬對外國企業的投資限制，降低稅收，實現自主“結構改革”，避免美國領導的“結構改革”。中國將承諾保護知識產權、穩定匯率、擴大購買美國農產品、增加購買石油和天然氣。但條件是，美國必須逐步取消對中國產品的關稅。 即使第壹階段中美達成貿易協議，中國仍然面臨美國對價值4000億美元商品征收的25%關稅。考慮到國內政治，北京不會接受。 更糟糕的是，對中國的“全面戰略對立”已經成為美國朝野、民主共和兩黨的共識。即使中美達成第壹階段貿易協議，美國也將擴大對中國的高科技科技戰爭。開放和公正的國際秩序將繼續受到美國國內政治因素的打擊。這將使中美之間的戰略對立長期化。 中美貿易戰已經對地區經濟產生實質性影響。如果美中對立不能從經濟和科學技術層面回到自由主義國際秩序，安保和經濟繁榮之間的對立將史無前例地擴大。如果特朗普政府繼續推行反全球化政策，東亞秩序將遭受巨大沖擊。 中國面臨著美國施壓和國內經濟增長動力不足兩大困難。在應對這壹挑戰的同時，還要保持中國崛起的戰略趨勢，擴大影響力，這是壹個非常困難的時期。這是40年中國改革開放進程中前所未有的情況。在美國挑起的國際秩序“向非自由主義轉變”中，中國汲取的教訓是：大國崛起是光榮的，但同時也是危險的。

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