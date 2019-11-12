想在任期後半段施展新的國政，應該以團結和協治的精神改組內閣. November. 12, 2019 08:44. . 總統秘書室長盧英敏前天在記者座談會上就明年議會選舉表示：“我們考慮，黨內有要求且本人同意的人，要放他們出去。”雖然帶有前提條件，但青瓦臺提及除空缺的法務部長以外的其他部門改組的可能性尚屬首次。國務總理李洛淵，現任議員、社會副總理兼教育部長柳恩惠以及國土交通部長官金賢美等被認為是考慮對象。 青瓦臺上個月還聲稱，“除法務部長以外，沒有計劃進行內閣改組”，如今提及改組，可能與曹國事態、保守推進統合等出現變化的政治格局有關。特別是，由於對李洛淵總理在國會議員選舉中的作用的要求和期待，他辭職的可能性越來越大。考慮到為參選而辭去公職者的時限，預計內閣改組時間將在下月中旬至年底。 頻繁的內閣改組並非明智之舉。但是，正如盧英敏室長自己承認的，工作崗位政策帶來的體感效果並不明顯，經濟、外交、安保、房地產、工作崗位等所有領域都十分需要更新國政基調。應該把它當作壹個契機，冷靜地把迄今為止的政策基調進行檢查，而不是把內閣改組當作是填補參加國會議員選舉而產生的空缺，果斷改變國政基調。 文在寅政府後半期的首次內閣改組應經過嚴格的驗證，成為統合和協治的內閣改組。必須果斷地考慮選拔基於能力的公平人事和擢用在野圈人士。文在寅政府執政前半期的內閣人選壹直充斥著“意氣相投人事選拔”和“考察不力”。值得註意的是，上壹次“3·8”內閣改組因考察不力，全部7名部長候選人的人事聽證報告未經國會通過，其中2人下馬。當時，要求撤換對考察不力負有責任的民政首席秘書曹國的呼聲不絕於耳，但文在寅總統不加理睬，再次提名他為法務部長，使國家陷入兩個月的混亂之中。 由於文在寅總統的這種人事風格，有人預測說，在明年議會選舉結束之前，文在寅將任命代理總理和部分代理部長職務。因為，不僅很難找到合適的人選，而且選舉在即，如果卷入人事爭議，將帶來很大的負擔。實際上，前法務部長曹國辭職已經過了壹個月，但被提名法務部長的人士卻壹致擺手。但是，由於顧慮對議會選舉產生的影響，而讓部長職位放空，無異於放棄正常的國政。文在寅總統在進入任期轉換期之際，應把前半期發生的人事慘禍當作他山之石，以團結和協治的精神刷新內閣。

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