羅馬軍的頭盔. November. 12, 2019 08:44. . 雖然去考察過很多次，但幾乎從來沒有留意過紀念品。以前也就是努力積攢冰箱貼，但現在上了年紀，也產生了是不是也該準備壹個的想法。在希臘找來找去，最讓人心動的還是重裝步兵。從重裝步兵的裝備中挑選壹個，還得是頭盔，尤其是最古色古香的柯林斯式頭盔。 與羅馬重裝步兵的頭盔相比，無論在功能上還是華麗程度上，羅馬軍隊的頭盔都完全高出壹籌。羅馬軍是鋼鐵頭盔，而希臘頭盔是青銅材質，因而更加沈重。如果戴上柯林斯式頭盔，側面視野就會被遮擋，聲音也聽不到。總而言之，只能向前看，戰鬥，很難轉頭。這雖然與我們民族完全無關，但與我們頭較大的體型不符，恐怕也很難使用。 重裝步兵的保護裝備有頭盔、盾牌、胸甲、護腿。其中，頭盔很難制造，而且相對其大小價格昂貴。用盾牌遮住上身，露出的部位就是頭部。為了攻擊和防禦敵人，必須把頭露在盾牌上，因此頭很容易受到攻擊，非常危險。所以頭盔比什麽都重要。 雖然柯林斯式頭盔很結實，但有壹個致命的缺點，就是視野太窄，根本看不到戰鬥進行的情況。所以，希臘重裝步兵的士兵，都用壹個盾牌保護著自己和身邊的戰友各壹半，緊靠在壹起戰鬥，但在戰鬥情況下，他們的靈活性大打折扣。從希臘軍隊的戰鬥來看，很多時候有些虛妄，即使獲勝，也經常難以擴大戰果。這裏有騎兵薄弱等多種原因，但狹窄的視野也是重要原因。雖然後來改良了頭盔，但希臘的傳統重裝步兵和亞歷山大軍隊、羅馬軍隊的差異在於靈活性和適應能力。無視形勢變化，只顧眼前而戰的軍隊是不能取得勝利的。

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