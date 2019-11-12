韓國挑戰U-17世界杯史上首次四強失敗，八強戰不敵墨西哥慘遭淘汰. November. 12, 2019 08:44. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 韓國17歲以下足球代表隊止步於該項賽事的半決賽門檻前面，無緣創造隊史最好成績。 11日，在巴西維多利亞的埃斯塔吉烏克萊伯安德拉吉舉行的國際足聯(FIFA)17歲以下世界杯8強賽上，韓國隊以0比1負於墨西哥隊。2009年在尼日利亞大賽上韓國隊曾闖進8強，創下隊史最好成績，此次試圖更進一步，但遺憾地結束了挑戰。 墨西哥隊是在該比賽上取得2次冠軍(2005年、2011年)，1次亞軍(2013年)的傳統強隊，但韓國隊當天展開了毫不遜色的對等比賽。控球率達到49%，與墨西哥隊勢均力敵。雖然在射門次數上以10次落後於墨西哥(13次)，但在有效射門次數上，韓國隊反而以3比2領先。 韓國隊本場運氣不佳。上半場第14分鐘，崔敏書(浦項制鐵隊)接到從後場突然傳出的長傳後，在墨西哥隊防守陣容還沒有完全站穩腳跟之前突然射門，球被橫梁擋出，未能得分。上半場第17分鐘，嚴誌成(錦湖高中)的遠射也稍稍偏出了球門。雪上加霜的是，上半場第36分鐘，在制空權上占據優勢的中後衛洪成旭(釜慶高中)因腳踝受傷被替換下場，給後防線增加了負擔。 墨西哥隊只有兩次有效射門，其中一次就造成了進球。下半場第32分鐘，路易斯右路傳中，下半場第19分鐘替補上場的阿維拉頭球破門，攻入制勝一球。 主教練金正秀(音譯以上)表示：“隨著比賽的進行，球隊的狀態越來越穩定，但很遺憾停止了挑戰。通過此次大賽積累了很多好的經驗，希望大家繼續支持今後有著很大發展潛力的年輕球員們。”

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