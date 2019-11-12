仁寺洞舉行“小黃人”特別展. November. 12, 2019 08:44. by 金民 kimmin@donga.com. 你可以嘗試一下電影《神偷奶爸Despicable Me》中登場的惡棍格魯的屁槍，在裝滿數萬個香蕉球的超大型遊泳池裏遊泳。僅憑這兩點就足以吸引兒童觀眾。這就是在首爾鐘路區的綜合文化空間“安寧仁寺洞”仁寺洞中央博物館舉行的“小黃人特別展(A Minion's Perspective)”的故事。 小黃人是電影《神偷奶爸》中登場的惡棍格魯的行動隊員。擁有1、2個眼睛，使用國籍不明語言的小黃人們，雖然邪惡狡猾，但憑借可愛的外貌和離奇行為，擁有了一大批狂熱粉絲。單獨上映的獨立影片《小黃人》2015年與觀眾見面，而《小黃人2》將於2020年公開。 舉行“小黃人特別展”的“安寧仁寺洞”是一棟地下一層2810平方米的建築，於上月9日開門迎客。因為規模大，與一般展覽相比，體驗空間更接近於設置多種多樣的“迷你主題公園”。 第一個主題“劇場和畫廊”將展示包含動畫片中的一個場面的拷貝和主創人員采訪視頻。經過平靜的展示空間，在巨大的“格魯的汽車”和惡棍格魯迎接的“格魯實驗室”正式的趣味開始了。將動畫中的實驗室原封不動地搬來的空間裏，還配置了一些突出細節的道具，讓人感覺就像進入了電影裏一樣。《神偷奶爸》系列的四大惡棍—斯嘉麗•殺人狂、維克特•柏金斯、埃爾•馬喬、巴薩澤•布拉特的實物大小雕塑也隨處可見。接下來的“女孩們的房間”是為“instagramer”準備的空間。首先，象征Instagram的“Fluffy Unicorn”以超大型尺寸矗立在中間。周邊的壁紙用各種華麗的圖案裝飾而成。伴隨著音樂踏步的體驗遊戲、跟著布拉特跳舞並留下影像的多媒體遊戲接連上演，最後超大圓形遊泳池將迎來觀眾。 該展覽將持續到明年3月15日。票價為1.1萬~1.5萬韓元。

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