特朗普施壓提高防衛費，歐洲勃然大怒：“與盟國做生意嗎？”. November. 11, 2019 07:34. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 以韓國為對象要求在原來基礎上增加5倍防衛費分攤額的美國，以德國等歐洲同盟及夥伴國家為對象，也加大了增加分攤額的施壓力度。在美國的強大壓力下，歐洲內部也出現了對盟友的疑慮和批評之聲。 美國總統特朗普計劃於14日在白宮會見北約秘書長斯托爾滕貝格。白宮9日公布了這壹日程，並表示“將就北約盟國增加防衛費的進展及保障更公平的分攤金額進行討論”。 在柏林墻倒塌30周年之際訪問德國的美國國務卿邁克·蓬佩奧也針對北約的“大腕”成員國德國提出了防衛費分攤問題。據美國國務院透露，蓬佩奧8日會見德國國防部長阿涅格雷特·克蘭普-卡倫鮑爾時，提出了敘利亞、伊朗、俄羅斯和中國的威脅等懸案和防衛費分攤問題。 此前的上個月底，美國國防部長馬克·埃斯珀前往北約總部所在地比利時布魯塞爾，聲稱“共同安全不可能免費搭車”，要求增加分攤額，繼續全方位施壓。斯托爾滕貝格今年年初在接受美國福克斯新聞臺的采訪時表示，“北約成員國到明年年末將追加負擔1000億美元（約115.75萬億韓元）”，但現在再次面臨白宮高強度增加防衛費分攤額的壓力。 然而，北約內部近來批評美國未經與盟國商議單方面決定從敘利亞撤軍，認為“特朗普總統視盟國為商業對象”。法國總統馬克龍最近在接受媒體采訪時指出：“北約同盟處於腦死狀態（brain death）。”北約成員國承諾在2014年將國防開支占國內生產總值（GDP）的2%，但到目前為止只有7個國家遵守這壹承諾。關於增撥1000億美元的協議，大多數成員國都沒有明確說明如何執行這些協議的計劃。特朗普總統要求北約成員國增加4%的國防費，雙方之間的差距很大。 德國今年的國防預算占GDP的1.36%。德國雖然暫時同意增加國防預算，但國防部的目標是到2031年達到GDP的2%的目標，還有12年的時間。據《華盛頓郵報》報道，在德國，增加國防預算是政治上敏感的問題，很早以前，作為執政黨的基督教民主黨和執政聯盟社民黨內部圍繞該問題也出現了分裂跡象。《華盛頓郵報》評價說：“雖然德國承諾增加預算，但考慮到時間等變數，特朗普總統不會滿意。”

한국어