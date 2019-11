孫興慜斬獲個人歐洲賽場第124粒進球,連續兩場比賽破門得分. November. 11, 2019 07:34. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊•照片)連續兩場比賽破門得分,但球隊表現不佳,沒能笑到最後。 10日,孫興慜在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的與謝菲爾德聯隊的英格蘭足球超級聯賽(EPL)主場比賽中,在下半場第13分鐘率先攻入一球。這是繼7日與貝爾格萊德紅星隊的歐洲冠軍聯賽(UCL)梅開二度進球後,連續兩場比賽得分,這是他本賽季的第8粒入球,也是個人歐洲賽場的第124粒入球。在英超賽場上,這是自9月14日與水晶宮隊的比賽攻入梅開二度進球後,時隔2個月後傳來的進球消息。但球隊在下半場第38分鐘被對手扳平,最終雙方以1比1握手言和。本場過後連續5場比賽無勝績(3平2負)的托特納姆熱刺隊的戰績為3勝5平4負(積14分),僅排名聯賽第12位。 當天,熱刺隊在上半場被對手的“蜂群防守”所困擾。謝菲爾德聯隊在熱刺進攻時,將後防線人數增加到5人。托特納姆熱刺隊在上半場沒有形成一次有效射門。 改變比賽氣氛的是孫興慜。在禁區外,熱刺隊的德利•阿裏傳給向右路奔襲的哈裏•凱恩的傳球被謝菲爾德聯的防守隊員擋出,在此過程中皮球落在了在對方球門前偷襲的孫興慜的腳下,孫興慜不做任何直接右腳射門,最終皮球經由守門員的兩腿之間進入球門。英國日刊《快報》評價稱,“隨時準備接球的孫興慜是與其他球員拉開較大差距的托特納姆熱刺隊的頂級球員。”在英超官網的投票中,孫興慜以42.5%的高支持率當選了“當場最佳球員(king of the match)”,他表示,“球隊成績不好,對不起球迷們。如果能夠獲勝,我會安心地去參加韓國足球代表隊的日程,但很遺憾。”展現出絕佳進球感覺的孫興慜將與國家隊匯合,參加14日晚10時與黎巴嫩隊的2022卡塔爾世界杯亞洲區第2輪預選賽第4場比賽。19日,他還將參加與巴西隊的友誼賽。孫興慜表示,“時隔3周後將與國家隊選手見面。包括我在內,我希望隊員們能帶著很多責任心來國家隊。”

한국어