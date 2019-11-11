朝鮮船員在抵達板門店前，不知道自己被遣送回朝鮮. November. 11, 2019 07:35. by 趙東住 djc@donga.com. 記者10日獲悉，直到7日通過板門店被驅逐出境之前，在朝鮮捕撈魷魚船上殺害16名朝鮮船員後向韓國表示歸順意向的兩名朝鮮船員並不知道自己會被遣送回朝鮮。據悉，主犯吳某（22歲）看到在板門店軍事分界線對面等待的朝鮮軍人後嚇了壹跳，壹下子癱坐在了地上。由此，圍繞抓捕朝鮮居民5天後驅逐出境的政府決定的疑惑越來越大。 ○在軍事分界線脫下眼罩才知道被遣返朝鮮 據政府消息靈通人士稱，吳某和金某（23歲）等兩名朝鮮船員7日在某地中央聯合調查本部戴著眼罩被拉到車上，直接前往板門店“自由之家”。據悉，韓國有關方面認為，如果他們知道自己被強制遣送回朝鮮，可能會采取自殘等突發行動，因此沒有說明目的地，而是由警察特工隊護送車輛。據說，為了應對朝鮮船員們的抵抗，還準備了在嘴邊咬住的勒嘴。 據悉，他們在到達板門店“自由之家”軍事分界線後，被摘掉眼罩，才得知自己要被驅逐回到朝鮮。采取的送還方式是，吳某先在軍事分界線被朝鮮軍人接走，然後是被隔離在等候室的金某。據悉，脫下眼罩的吳某在看到分界線對面站著3名朝鮮軍人後，壹下子癱坐在地上。據說，隨後出來的金某壹見到朝鮮軍人後也看起來虛脫，艱難地越過了軍事分界線。 據悉，當時在送還現場，板門店共同警備區警備隊隊長林某中校以短信形式直接向國家安保室第壹次長金裕根報告，從而引起了爭議。林中校還通過電話報告了送還過程，目前尚不清楚他通過電話向誰進行了報告。 ○“統壹部和國情院猶豫不決，由安保室根據職權作出決定” 雖然兩名朝鮮船員犯下了重大罪行，並向韓國表明了歸順意向，但韓國政府在沒有事先通知本人的情況下，在逮捕5天後就將其強制驅逐出境，有人就此指出“這是在看朝鮮的臉色”。韓國有關部門解釋說，此次遣返是韓國政府事先得到朝鮮當局正在緊急尋找殺人犯的情報後，先向朝鮮提議後進行的。 據悉，因為管轄機關統壹部和國家情報院沒有提出自己的意見，所以由國家安保室根據職權作出了遣返他們的決定。據悉，林中校之所以通過短信向金裕根次長報告“國情院和統壹部之間就此次送還沒有整理立場”，也是因為兩個機關對送還沒有提出任何意見。壹名政府消息靈通人士在與《東亞日報》的通話中稱，“6月從江原道三陟港進港的朝鮮木船事件當時，在三天內將兩名朝鮮人遣返，遭到了輿論的圍攻”，“意識到這壹點的國情院和統壹部遲遲沒有拿出意見，最後由安保室作出了決定。” 此外，兩名朝鮮船員被捕時所穿的衣服上沒有血跡。中央聯合調查本部判斷，事件發生在幾天前，所以兩人是中途更換了衣服。據悉，兩人在調查第二天的3日上午首先透露了自己的犯罪事實，調查官們聽到後驚慌失措。經調查，吳某此次是第壹次坐船，金某是有6個月經驗的甲板長。兩人都曾當過兵。據悉，聯合調查官之間就“應該強制調查事件”“沒有屍體、兇器等證據，很有可能被判無罪”有過激烈的的爭論。

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