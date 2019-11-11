多尼采蒂歌劇《瑪麗亞-斯圖亞達》在國內首演. November. 11, 2019 07:35. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 描寫蘇格蘭女王瑪麗•斯圖爾特和英國女王伊麗莎白一世的競爭、反目和血史的多尼采蒂的歌劇《瑪麗亞-斯圖亞達》將在韓國國內首演。22~24日，在首爾藝術殿堂歌劇院。 《瑪麗亞-斯圖亞達》是19世紀“美聲唱法(意大利語bel canto)”歌劇大師加埃塔尼•多尼采蒂以英國王朝史為題材創作的《圖德三部曲》中的第二部作品，由多尼采蒂在自己38歲當時的1835年發表。 拉貝拉歌劇團在2015年首演了《圖德三部曲》的首部作品《安娜•博萊娜》，受到了好評。 曾是蘇格蘭女王的瑪麗亞•斯圖亞達因叛國罪被關在城中。英國女王伊麗莎白認為，她超越政治競爭對手，在與心愛的男性羅伯托的關系上也是情敵。瑪麗亞跪在地上請求寬大處理，但被嫉妒蒙蔽雙眼的伊麗莎白卻對瑪麗亞進行指責和侮辱。對此，瑪麗亞也勃然大怒，用可恥的話來還擊伊麗莎白，稱她為“玷汙英國王座的卑劣私生子”。最後，伊麗莎白在死刑執行書上簽字，瑪麗亞聽到了宣布自己死亡的大炮聲....... 女高音演唱家姜惠明和李多美將飾演命運悲慘的女王瑪麗亞•斯圖亞達，宿敵伊麗莎白女王則由女高音高賢雅•吳熙珍飾演，而得到兩個女人的愛的羅伯托一角則由男高音歌手申相根和李在植出演。由梁鎮模指揮的新首爾愛樂樂團擔任伴奏，在威爾第《唐-卡洛》、多尼采蒂《唐-帕斯誇萊》等作品中證明自己力量的李會洙(以上人名均為音譯)導演擔任導演。演出將於22日下午7時30分、23日下午3時•7時30分、24日下午5時舉行。票價為3萬~18萬韓元。

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