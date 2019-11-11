朝鮮漁船5天後結束調查，青瓦臺單獨決定遣返……要通過國政調查查明真相. November. 11, 2019 07:35. . 遣返在船上殺人後歸順的兩名朝鮮居民的過程充滿了疑問。在小木船狹窄的空間裏，2人殺害16人的情況無法合理解釋，但5天後結束調查，就將兩人遣返了朝鮮。應該作為證據得到保全的木船，在國家情報院的要求下被徹底消毒。此次事件是共同警備區壹名中校向青瓦臺國家安保室發送的文字被攝影記者偶然拍到後，才為世人所知。國防部長官鄭景鬥不知道報告壹事。 如果有人在陸上或海上從朝鮮南下，為了保護人身安全，原則上是非公開處理，但此次遣送並不是只不告知國民，青瓦臺連主管部門統壹部和國情院也沒有通知。在統壹部和國家情報院沒有提出自己的意見後，國家安保室就利用職權做出了決定。青瓦臺沒有告知有關部門就將其作出遣送回朝鮮處理的事件不止這些，令人不得不懷疑，為何會如此處理。 有必要調查是誰對朝鮮木船的殺害過程進行了調查，有必要對政府的調查過程本身進行調查。今年6月，朝鮮船舶進入東海三陟港民間港口，並自己透露了相關事實，但國防部在記者會上謊稱是船只在漂流時被發現。雖然青瓦臺認為這是國防部草率的發布會，但據悉，青瓦臺國家安保室的壹名行政官參加了國防部的首次發布會。有人提出國防部和青瓦臺事前共謀的疑問後，國會也提出了國政調查的要求，但最後不了了之。這次不能就這樣過去了。應該由獨立於青瓦臺的機構進行調查。 也有目擊者說，被遣送回朝鮮的朝鮮居民被遮住眼睛帶到共同警備區後，在遣返之前看到朝鮮軍人後壹下子癱坐在地上。他們表示有意歸順，但是政府認為有犯罪後逃亡的目的，沒有認可他們純粹的歸順意願。雖然沒有必要接受犯下兇惡犯罪的朝鮮居民的逃避性歸順，但是有違自願地交給朝鮮的司法程序是否合適還是個疑問。本應經過慎重考慮後做出決定的事情，但究竟出於什麽原因著急遣返，也應該查明。

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