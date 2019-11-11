被騙的錢. November. 11, 2019 07:35. by 金聖京記者 tjdrud0306@donga.com. “在挪用資金的辦法中，最有益的是被騙。因為這代價是可以獲得賢明。”—阿圖爾•叔本華《關於希望》 高中時期在一次偶然機會下讀到這句話時，作者認為是詭辯。但是，這位厭世主義哲學家的冷嘲熱諷的語句在接觸到“心態(Mindset)”理論後，卻變得有些不同了。對於具有“成長型思維(growth mindset)”的人來說，連被騙的錢都有可能成為有益的錢。據社會心理學及發達心理學專家、美國斯坦福大學教授卡羅爾•德韋克的理論，通過失誤得到什麽取決於這個人擁有什麽樣的心理素質。被“固定型思維(fixed mindset)”所左右的人，因為相信人們的才能和價值在最初就被固定了，所以沒有反省和學習。但有成長型思維的人，他們認為天生的才能固然重要，但堅信這些也會隨著努力而改變。對於他們來說，與其比較現在誰做得更好，不如比較今天的我比昨天的我進步多少，更有意義。因此，雖然現在犯的錯誤讓我很痛心，但我認為今後改正就可以了。 擁有這種成長型思維，就如同擁有一面鏡子，能獲得一種生活的力量。他們不會因為眼前的失敗而灰心，反而以失敗為鑒，尋找並學習意義。我們國家可能是競爭最激烈的國家之一。但是，如果能夠認識到在競爭過程中取勝同樣重要這一點，就是能夠通過這個過程學到東西的話，也許就能更加成長。昨天有沒有不好的事？對此，根據如何應對，這件事有可能只是單純的不幸，也可能會成為新的成長跳板的祝福。就像叔本華的名句一樣，被騙的錢可以讓我們變得明智。

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