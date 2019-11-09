發現新裂紋的波音飛機，必須徹底檢修對天空的安全負責. November. 09, 2019 08:05. . 因飛機機身出現裂縫而正在接受安全檢查的波音公司B737NG型飛機，又發現了與早先裂縫不同的新的裂縫。據悉，美國波音公司將要求各國對新的裂痕進行檢查，因此上月首先完成安全檢查的42架B737NG飛機也不得不重新進行檢查。國土交通部原計劃在年內完成國內運行的150架B737NG飛機的全面調查，但預計這壹計劃也會出現差池。乘客們對於眼下應該還是不該乘坐飛機，越來越感到不安。 新裂紋與先前發現的裂紋壹樣，發生在連接機身和機翼的部分。航空專家認為，與造成墜機事故的B737Max軟件故障不同，B737NG的微小裂縫只要保養好，應該不是致命的缺陷。但是，B737NG是低價航空公司的主力機型，加上老舊機型較多，實在令人擔憂。國土部的兩次安全檢查結果顯示，在累計飛行次數超過2.6萬次的64架中，有17%（11架）被發現存在裂痕。與全世界1130架中4.7%（53架）發生裂痕相比，這壹比率較高。這表明，韓國國內有很多老舊飛機。 飛機不能有任何小缺陷。因為壹旦發生事故，就會釀成大型慘案。因為飛機停飛，航空公司的損失增加，實在令人惋惜。但是，壹直以來韓國社會都充分經歷過，因節省安全費用而爆發的人災會帶來多大的犧牲。國土部要對徹底的安全檢查進行監督管理，對天上的安全負責。

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