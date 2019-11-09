香港示威5個月來出現首個死亡者. November. 09, 2019 08:04. by 李潤泰記者 oldsport@donga.com. 自6月9日香港爆發反中示威以來，5個月來首次出現與示威有關的死亡者。香港《南華早報》等媒體報道說，8日上午8時左右，香港科技大學學生周梓樂（22歲）死亡。4日淩晨1時左右，周某從發生示威的丁關五地區某停車場建築的3層跌落到2層，頭部嚴重受傷。雖然接受了兩次腦部手術，但最終還是不治身亡。 目前尚不清楚他前往事故現場的原因和墜落的原因。《明報》引述壹名目擊者的證詞說，“警方攔住道路，無法進入”，還公開了警方數次向急救車發射催淚彈的視頻。 有觀點認為，周某的死亡有可能進壹步激化香港示威。據美聯社等媒體報道，當天1000多名市民在市中心遊行時高喊“警察是殺人犯”“解散警察及報仇”“血債壹定要用血來還”。周某的母校香港科技大學在舉行學位授予儀式時，傳來他的死亡消息，部分學生要求中斷活動。主導示威的人權團體“民間人權戰線”發表緊急聲明稱，“這是警方鎮壓示威現場首次出現死亡者”，敦促徹底查明真相。 上個月1日和4日，分別有高中生曾誌建（男，18歲）和壹名不知名的14歲男生被警察開槍擊中。因此，有人提出，在對當局過度鎮壓的譴責達到高潮的情況下，隨著死亡者的出現，示威者與當局之間的武力沖突有可能愈演愈烈。

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