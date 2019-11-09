再次襲來的“高考寒流”. November. 09, 2019 08:04. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 2020學年度韓國大學修學能力考試(高考)舉行的14日，中部地區的早晨氣溫將降至零下，預計將出現“高考寒流”。預計西海岸部分地區還將下雪。 氣象廳8日表示：“高考當天的早晨氣溫比前一天大幅下降2~7度，以中部地區為中心可能會出現寒流。”當天各地區的早晨最低氣溫為，首爾零下2度，大田2度，光州4度，釜山8度等。白天最高氣溫為首爾4度，大田7度，光州10度等。特別是，從高考預備召集日13日下午開始，風勢猛烈，預計高考當天的體感溫度將比實際溫度低5~10度。氣象廳提醒說，“考試當天要特別留意準備厚一點的衣服和保暖飯盒等健康管理。”

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