“愛哭鬼”孫興慜，眼淚的心理學. November. 09, 2019 08:04. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)憑借123粒進球刷新了此前由韓國國家足球隊前主教練“車Boom”車範根(66歲)保持了30多年的韓國人歐洲賽場最多進球(121球)紀錄，他的綽號是“愛哭鬼”。雖然也有“孫旋風”“超級孫”等外號，但是由於他經常流眼淚，所以被貼上了(“愛哭鬼”)這樣的外號。贏了就高興，輸了就難過，就哭了。很多人擔心，(孫興慜)足球踢得好，但“心理素質”是不是有些弱。但是，孫興慜的眼淚是清凈心靈的“感情宣泄”，同時也是讓自己進一步成長的養分。 4日，在英國利物浦古迪遜公園球場舉行的英格蘭足球超級聯賽(EPL)第11輪與埃弗頓隊的客場比賽中，孫興慜也放聲痛哭。孫興慜試圖在背後鏟搶埃弗頓的安德烈•戈麥斯後，導致後者向前摔倒，並造成嚴重受傷，孫興慜在大驚失色的同時流下了眼淚。孫興慜甚至感到渾身發抖，沒能好好看一下戈麥斯，他被紅牌罰下後哭著離開了球場。面對這樣的動搖，人們一度擔心他今後很長一段時間內是不是都無法正常發揮，但孫興慜卻表現正常。7日在塞爾維亞貝爾格萊德舉行的歐洲冠軍聯賽(UCL)B組小組賽(4-0勝)上，他攻入兩球，打破了“車Boom”的記錄，並展現出了希望戈麥斯早日康復的“祈禱慶祝動作”。這是一次一下子打消球迷的擔心的慶祝動作。 在體育心理學上，有研究結果表明，像孫興慜一樣善於表達感情的選手能夠迅速克服壓力和危機狀況。中央大學體育科學系教授姜成求(音)：“在此基礎上，孫興慜多年在世界頂級聯賽中效力，不僅是比賽能力，還學習了世界級選手的危機應對和管理能力，因此能夠迅速恢復過來。”孫興慜本人也表示，不隱藏感情，表現出來會更有幫助。孫興慜在接受某男性雜誌采訪時，被問到經常流淚時，他說：“我認為重要的是讓球迷們看到自然狀態的自己的本來樣子。這樣在快樂的時候可以分享快樂，在悲傷的時候，其他人可以一起悲傷，得到安慰。” 難道是因為這個原因嗎？孫興慜在決定性的舞臺上留下了很多眼淚，但之後卻像不倒翁一樣站了起來。2014年巴西世界杯時，在確定無緣16強後大哭大鬧，由此他被稱為“愛哭鬼”。但在2018年俄羅斯世界杯時，他在下半場傷停補時階段全速奔跑50米之後攻入本隊第二個球，成為歷史上首次讓德國隊在世界杯小組賽階段就折戟沈沙的“卡贊奇跡”的主人公。2015年在澳大利亞舉行的亞洲杯決賽上，韓國隊在加時賽中以1比2惜敗後，雖然擦幹眼淚，但在3年後的2018雅加達-巨港亞運會上，他率領後輩們奪得金牌，登上了亞洲之巔。孫興慜流下的眼淚並不是放棄或失敗。

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