為11月辯解. November. 09, 2019 08:05. . 11月是秋漸深、葉始落的季節。不太會下雨下雪，就平均氣溫而言，首爾6.3度，濟州島12.1度，平壤3.4度，總體來說比較舒適。雖然8日是立冬，但還沒有感覺到很冷，要到22日的“小雪”，才會有寒意。這是適合活躍戶外活動的季節。 但是，11月被認為是沒有特點的月份。也沒有壹個常見的公休日。在英語裏，11月是November，因此有笑話說，它以“No”開頭，所以什麽都沒有，聽起來像那麽回事。它也不是壹年的最後壹個月，而是倒數第二個月，沒有什麽特別讓人印象深刻的日子。如果非要找的話，就會聯想到棍子狀餅幹的11月11日，戀人們把這壹天叫作“餅幹日”，戀人之間會分享餅幹。那些對這種商業炒作感到不喜的人，把這壹天改稱為“條糕節”，主張增加我國農產品的消費。事實上，這壹天也是農民日。漢字“十壹”月“十壹”日，疊在壹起就變成土字，因而成了土月土日。為了紀念從泥土中來、把泥土當作朋友，過完壹生又回到泥土的農民，政府在1997年將這壹天指定為法定紀念日。 從土裏出來，又回到土中去的豈止是農民？在基督教的聖經中這樣寫道：“妳來自泥土，妳必須流汗到回到泥土裏，才能吃到糧食。妳是灰塵，就要回到塵土中去（《創世紀》）”，提醒所有人是註定要死去的存在。 在西方傳統中，11月也是思考死亡、慰藉亡者的慰靈月。“思考死亡（Memento Mori）”的警句並不是詛咒之言，而是包含著將生活和死亡融為壹體、更加忠實於並感謝現在生活的智慧的祝詞。古羅馬的凱旋將軍向遊行隊伍的追隨者們喊出這壹警句，讓他們尾隨其後。古代凱爾特人在10月31日舉行了贊頌死亡和幽靈的慶典，迎接了壹年的開始——11月，這壹習俗後來發展為萬聖節。這壹天，人們會把平日裏令人想起死亡或不幸的幽靈、蝙蝠當作快樂的象征，盡情享受節日的快樂，這是面對死亡，重拾生活的積極能量。 相當於陰歷十月的11月，自古以來就被我們韓民族視為最神聖的壹個月。崔南善在《朝鮮常識問答》中寫道：“這個時期（中略）是神和人類壹起享受的月份，是12個月中首屈壹指的月份，所以被稱為上月。”高句麗、濊、馬韓等地的古代祭天儀式都在上月舉行。民間巫俗，也在上月舉行村洞祭和家神祭，祝願未來。 寧靜中萌生新希望和人生生機的祝福月，正是我們現在無心度過的11月。感謝這個不被關註的月份，祈願大家在新的時刻有福。

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