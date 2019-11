朴贊郁導演在挪威國際電影節上榮獲“名譽獎”. November. 09, 2019 08:05. by 李雪 snow@donga.com. 朴贊郁導演(56歲•照片)7日(當地時間)在挪威奧斯陸舉行的“第29屆Films from the South Festival”開幕式上獲得了“銀鏡(Silver Mirror)名譽獎”。該電影節每年介紹來自亞洲、非洲、拉丁美洲30多個國家的作品。 朴導演在獲獎感言中表示:“除了《老男孩》等部分復仇影片外,還制作了多種電影。在越來越多的人拒絕與他人交流的時代,大家努力去理解其他文化,我對此表示尊敬。”電影節將集中展示短篇電影《波瀾萬丈》等朴導演的作品世界。

