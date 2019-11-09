鄭義宣：“將開發以人類為中心的未來移動手段”. November. 09, 2019 08:05. by 池民九記者 warum@donga.com. “未來Mobility(移動手段)的開發中心是‘人類’。現代汽車集團為了人類正在研究新的移動手段。” 7日(當地時間)，現代汽車集團首席副會長鄭義宣通過在美國舊金山“PIER 27”舉行的“Mobility Innovators論壇”的主題演講，用以上措辭概括了未來新事業的方向性。 他表示“如果不是為了人類，那麽革新的移動手段又有什麽意義呢？”，表露出要推進為人類生活做出貢獻的未來事業的意思。 鄭首席副會長接著還公開了現代汽車集團從今年年初開始組成由心理、城市、設計、政治等各領域的全球專家參與的“智能城市咨詢團”的事實，並解釋說，“實現了包容性、自我實現性和活力型這城市三大核心價值。”據現代汽車集團透露，咨詢團將於明年初公開研究如何在尖端城市(智能城市)具體實現新的移動手段和服務的內容。 實際上，現代汽車集團正在推進脫離陸地，被稱為私人飛機(PAV)的“城市航空移動事業”。鄭首席副會長當天稱“在革新移動手段登場的情況下，如果不能同時實現新的城市計劃，將很難從根本上解決問題”，這也被認為是現代汽車集團考慮個人飛機事業的發言。鄭首席副會長上個月22日在公司內部的“市政廳會議”上發表了將現代汽車集團的事業比重改為汽車50%、個人飛機30%、機器人30%的構想。 該論壇由現代汽車在美國矽谷構建的創業培育•支援中心“Cradle(搖籃)”主辦，今年已是第四屆。在主導優步的私人飛機事業的總負責人埃裏克阿•利森和Grab(葛瑞博)聯合創始人譚慧玲等全球汽車行業主要人士出席論壇的情況下，鄭首席副會長在沒有預告的情況下突然作為主題演講者登場，進行了20多分鐘的發言。據悉，鄭首席副會長在回國之前還將與世界最大的Mobility平臺企業優步方面進行面談。

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