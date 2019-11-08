《韓日軍事情報保護協定》的第三種解決方案，青瓦臺稱“並非只有終止和延長兩條路”. November. 08, 2019 07:35. by 文炳基記者、朴孝穆記者 weappon@donga.com,tree624@donga.com. 據悉，在《韓日軍事情報保護協定》半個月後即將到期之際，青瓦臺以日本的態度變化為擔保，正在琢磨既不是終止也不是延長的第三種解決方法。美國對延長這壹協定正在持續進行全方位施壓，而且為了誘導日本取消對韓出口限制措施，在時間緊迫的情況下，韓國可以考慮終止或延長這壹協定之外的其他籌碼。 青瓦臺相關人士7日表示：“正在為就《韓日軍事情報保護協定》找到契合點而與美國展開討論”，“關於終止這壹協定的決定，歷來存在‘走（終止協定）'或‘停’（延長協定）'的兩分看法，但也不壹定如此。”但是該相關人士說：“我們的立場沒有變化，就是如果日本的態度沒有任何變化，就很難取消終止。”也就是說，以日本對出口限制措施采取轉向性措施為前提，可以討論折中方案或新的解決方法。 當初韓國政府曾表示存在重新討論終止《韓日軍事情報保護協定》的可能性，並提出日本撤回出口限制措施作為前提條件。青瓦臺壹直堅持即使終止《韓日軍事情報保護協定》，也會根據情報共享約定（TISA）共享軍事情報，但美國方面認為，通過美國交換韓日情報的現有TISA體系很難迅速共享情報。因此，為了達到美國要求的迅速共享情報水平，有可能討論加強現有情報共享約定的方案。 對此，國務總理李洛淵當天在國會預算決算特別委員會全體會議上表示：“如果日本撤回7月以後不當的經濟措施，我們也可以重新討論《韓日軍事情報保護協定》，這壹立場沒有變化。”

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