5G時代與模擬點名簿. November. 08, 2019 07:35. . 從本學期開始，出勤點名改為電子考勤方式。學生們開始上課時，會用自己的智能手機應用程序（App）進行出席確認。只要晚1秒，就會被遲到處理。這是壹個沒有誤差的嚴格系統。在此之前，要到課程結束時，才會看學期初制作的座位表，確認學生們的出席。壹個學期過去，就幾乎能背出學生的名字來。現在沒有機會叫學生的名字了。真可惜。 100年前，主要的通信方法還是郵政。由人直接傳遞消息 當時最尖端的通信方法之壹是連接地下管道，利用壓縮空氣將信件放入火箭壹樣的膠囊中進行傳送。巴黎市內地下還設置了復雜的管道連接網，使用了通過壓力空氣的郵政系統。這在當時是最快最尖端的通信方法。 當時的物理學家像今天寫電子郵件壹樣經常寫信。但當今時代，只要敲敲鍵盤，信息就會瞬間傳送到對方。原本用墨水在紙上記錄的所有科學交流現在都用數字信號儲存在因特網上、硬盤和手機上。人際交往本身沒有變化，但方式發生了變化。 無線連接的通信系統出現是相對最近的事情。1970年，美國貝爾研究所的壹名研究員抓住“怎樣才能清除電話線”的思路，這壹思路直接導致第壹代移動通信（1G）的開發。這種無線電話機只能語音通話，而且像磚頭壹樣重，因此被稱為“板磚手機”。價格也與當時首爾的公寓全租價相當。此後，隨著從模擬方式轉換到數碼方式，開啟了可以傳送聲音和數據的第二代（2G）移動通信時代。當時傳輸速度單位為每秒千比特（Kbps）。隨著第三代移動通信智能手機的歷史開啟，開始了對數據速度的競爭。現在的5G傳輸速度是20Gbps（每秒20G），速度是過去無法比擬的。加快的速度對整個社會領域產生影響是理所當然的。我們的生活也在追趕這壹速度。 到2030年，5G移動通信將全面應用於多個領域的物聯網領域，屆時，數據需求將難以承受。作為替代方案，包括我國在內，美國、芬蘭和中國的研究機構正在開發下壹代通信方式6G。為提高傳輸速度，將利用量子力學軌道角運動量概念的多重傳輸技術。如果6G能夠實現，傳輸速度將比現在快5倍，像科幻電影壹般的虛擬世界將能夠在互聯網上實現。 今後的通信會以更快的速度進化。經常聽到有人在說，現在也足夠了，幹嘛非得要5G不可，筆者認為，既然已經上了“速度列車”，就很難再回到從前。因此想到，在變化迅速的世界裏，即使大學擁有模擬點名簿，也不會對通信的發展造成危害。因為學生不是信息。

한국어