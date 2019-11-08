迎來轉折點的文在寅政府必須改變經濟政策的根本方向. November. 08, 2019 07:35. . 文在寅政府9日將迎來上臺2年零6個月。2017年5月在彈劾政局中誕生的文在寅政府，打著“正義的大韓民國”的旗號，推進了多種改革，但並沒有獲得多大成功的評價。國民尤其對經濟做出了冷靜的評價。《東亞日報》以全國1000名成年男女為對象進行的調查結果顯示，對於政府作為第壹國政課題推進的“創造就業崗位”，10名國民中有6名回答“沒做好”。錯誤的國政領域中排名第壹位也是經濟增長（63.2%）。 現政府標榜“以人為中心的經濟”，提出了收入主導增長、公平經濟、創新增長三大目標。即，通過大企業-中小企業共贏和擴充社會安全網等，讓所有人均衡享受成長的實惠。實際上，現政府上臺後，通過提高兒童津貼和失業津貼、擴大雇用保險、“文在寅醫保”等，增加了很多社會安全網。但是，最低工資的急劇上漲和每周52小時工作制的實施，反而降低了小型企業的雇用能力，加深了“財富兩極分化”，受到了批評。由於各種限制規定和反企業情緒、僵硬的勞動運動等，企業家們的士氣壹落千丈。現實中，如果出現與政策宗旨不符的結果，就要觀察其原因，果斷改變政策的根本方向。 去年“慘案水平”的工作崗位今年雖然多少出現了恢復的跡象，但大部分是依靠政府直接投入稅金創造的短時間老人工作崗位和依靠政府支援金的低工資工作崗位。特別是，在制造業的國際競爭力減弱和創造工作崗位能力減少的情況下，缺乏符合檀君以來最高學歷和資歷的年輕人要求的工作崗位，成為壹大問題。 現政府執政以來，雖然先後10多次出臺房地產對策，但首爾的公寓價格反而暴漲，地方房價下跌，兩極化現象越來越嚴重。對於民間資金不流向企業創業或投資等生產領域，而只湧向房地產的原因，需要有深刻的洞察和對策。雖然青瓦臺新設了個體營業秘書，但是對於因網絡購物的發展和激烈的競爭而陷入絕境的566萬個體營業者來說，解決對策還很遙遠。 剩下的兩年半也處於層巒疊嶂之中。隨著中美貿易糾紛和貿易保護主義影響的全面爆發，世界經濟的低迷氣氛越來越濃。雖然文在寅總統帶頭訪問了尖端產業現場，三星電子等企業也承諾進行大規模投資，但經濟沒有出現反彈跡象。經濟增長率繼2017年的3.1%、去年的2.7%之後，今年下降到了不能再低的2%左右，富益富，貧益貧，兩極化現象也在加劇。要大膽實行規制改革，激發民間活力，對未來產業進行投資，提高發展潛力。只有這樣，才能稍微挽回任期前半期的經濟失政。

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