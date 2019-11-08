展示場內蜘蛛網的主人是蜘蛛還是作家？. November. 08, 2019 07:35. by 金民 kimmin@donga.com. 阿根廷藝術家托馬斯•薩拉塞諾(46歲)的作品《混合建築》的主人公是蜘蛛。兩三只不同種類的蜘蛛，短則一周，長則八周，它們結合成的蜘蛛網，誕生了一座建築物。在另一部裝置作品(也稱設置作品)《阿拉克內音樂會》中，蜘蛛引起的震動通過音箱響起，與黑暗的展廳中的灰塵形成共振。觀眾屏住呼吸觀看這一場景。 薩拉塞諾的個人展於上月30日在首爾鐘路區畫廊現代開幕。薩拉塞諾以德國柏林為基地，與蜘蛛合作十多年。在今年的威尼斯雙年展上，他還在國家館中設立“蜘蛛/繩”館，展出了設置蜘蛛網的作品。少年看著布滿小時候老房子閣樓的蜘蛛，幻想著“我家主人是蜘蛛還是我”，他試圖從蜘蛛的視線中看世界。 薩拉塞諾開始出名是通過大型設置作品。2008年推出的《Galaxies Forming Along Filaments》從蜘蛛網中獲得靈感，思考了人類新的居住形式。他以藝術家的想象力提出了一個系統，即離開密集在狹窄土地上的城市的居住，彼此有機連接，無界限地來往。 此次個人展的地下展示會場見到的“首爾/雲城”將作家夢想中的“雲城”形象與首爾相結合。柏林Hamburger Bahnhof現代美術館展出的大規模“雲城”，觀眾仿佛直接成為蜘蛛，可以穿梭於透明的球形空間，非常受歡迎。與此相比，首爾雖然規模較小，但可以想象像雲彩一樣自由飄逸的新社會的面貌。 利用生命科學或熱力學等最新技術吸引觀眾的方式，讓人聯想起丹麥藝術家奧拉普爾•埃利亞松或英國基礎集團蘭登國際。接近於投入的經驗和想要拍照的外形也與這種傾向相吻合。因此，也有人懷疑這是一部適合自然歷史博物館的作品。以“藝術領域能擴張到何種程度”的話題來看，他是一位非常有趣的作家。本次展覽將持續到12月8日。

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