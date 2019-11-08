美國眾議院開始舉行針對特朗普總統的彈劾調查公開聽證會. November. 08, 2019 07:35. by 全彩恩記者 chan2@donga.com. 美國眾議院將從13日開始舉行針對美國總統特朗普的彈劾調查公開聽證會。 主導彈劾調查的眾議院情報委員會主席、民主黨人亞當·西夫6日通過推特表示：“下周將舉行首次公開聽證會。美國前駐烏克蘭臨時代辦威廉·泰勒、國務院負責歐洲和歐亞事務的助理國務卿喬治·肯特將於13日，美國前駐烏克蘭大使瑪麗·約萬諾維奇將於15日，作為證人出席公開聽證會。” 美國眾議院從9月24日開始就特朗普向烏克蘭施壓調查政敵、前副總統拜登腐敗的“烏克蘭醜聞”展開彈劾調查。迄今為止舉行的聽證會全部是非公開的，核心證言的發言只以事後媒體報道及公開證言錄的方式為人所知。從13日起，將通過全國民收看的實時電視直播，接觸到聽證會的情況，預計彈劾政局將產生相當大的後續影響。執政的共和黨壹直對民主黨主導的彈劾調查方式提出相當大的不滿。“民主黨為了把總統拉下馬，在密室裏收集只不利於總統的證言”，甚至發生了上個月23日擅闖非公開聽證會的騷動。 眾議院情報委員會當天還公開了有關烏克蘭醜聞的第五份證詞。繼4日前駐烏克蘭大使約萬諾維奇和前國務卿高級顧問麥金利，5日美國駐歐盟大使桑德蘭和國務院烏克蘭談判代表沃爾克的證言後，當天又公開了前駐烏克蘭臨時代辦泰勒的證詞。這些都是不利於特朗普總統的證詞。 據當天的證詞錄顯示，當時出庭作證長達10個小時的泰勒表示：“我清楚地理解，在他們承諾調查（前副總統拜登）之前，對烏克蘭的軍事援助不會得到執行。”他還向7月10日時任總統國家安全事務助理的約翰·博爾頓和桑德蘭大使的會議提供了證詞。泰勒說：“桑德蘭大使提到調查（拜登）後，博爾頓助理似乎以其政治感覺覺得有些不妥，說‘在這個場合不要談這個問題’，會議就此結束。” 他說：“當時博爾頓助理和國務卿邁克·蓬佩奧的關系不太好。博爾頓要求向蓬佩奧國務卿轉達自己的憂慮。”美國有線電視新聞網（CNN）當天表示，蓬佩奧在彈劾政局中以“總統護衛武士”自居，而不是“國務院首長”，失去了國務院職員的信任。

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