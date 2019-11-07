日本官房長官菅義偉拒絕文喜相議長提出的建議. November. 07, 2019 07:18. by 常駐東京記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 韓國國會議長文喜相6日在日本東京與韓國媒體常駐記者們舉行座談會，就前壹天在早稻田大學特別演講中表明的有關強制征用問題的解決方案表示：“其特點是是自發性，也是在韓國國內處理（賠償問題）。日本政府沒有理由表示反對。” 文喜相此前在5日的演講中，提出了由韓日兩國企業捐款和兩國國民捐款構成基金的“1+1+α（（國民捐款）”方案。他提出，將把慰安婦和解治愈財團的60億韓元余額放入這壹基金。關於把和解治愈財團余額放入基金的原因，他表示：“那是唯壹由日本政府出資的資金來源，含有日本政府參與（解決征用問題）的意義。”對於“是否已經和韓國政府事先協調？”的提問，他只回答：“政府也會知道的。” 但是，日本政府發言人、官房長官菅義偉在當天的例行記者會上，關於文喜相議長的提議表示，“（1965年韓日請求權協定已經解決歷史問題的）政府立場是壹以貫之的。我們明確要求韓國方面有明智的應對措施”，實際上表明了拒絕。 NHK電視臺當天也報道說：“日本政府的立場是，根本無法接受（文喜相的建議）。”日本政府相關人士對NHK表示：“建議的前提是日本企業要掏錢，因此正如到目前為止所說，這是日本無法接受的方案。”NHK報道說：“日本政府和自民黨內部，也是認為難以接受文議長提議的意見占據支配地位”，“日本不會同意由日方提供資金的應對措施。”

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