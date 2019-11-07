去年多文化新生兒的比重創歷史新高，產婦原國籍順次為越南-中國-菲律賓. November. 07, 2019 07:19. by 崔惠? herstory@donga.com. 據調查，在去年全體新生兒中，跨國婚姻(多文化)家庭新生兒數比重達到歷史最高水平。 據韓國統計廳6日發表的《多文化人口動態統計》顯示，去年全體新生兒數中，多文化家庭出生的嬰兒為1萬8079名，占全體新生兒(32萬6822名)的5.5%。這樣的多文化新生兒比重比2017年上升了0.3個百分點，是自2008年進行相關統計以來的最高值。 去年跨國婚姻家庭生育孩子的原國籍產婦中，越南最多，占35.6%。其次是來自中國(20.8%)和菲律賓(6.9%)的產婦。去年跨國婚姻件數比1年前增加了1856件(8.5%)，達到了2萬3773件。隨著全體結婚件數的減少，多文化結婚件數的比重達到9.2%，是2011年(9.3%)以後的最高值。

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