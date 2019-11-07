首位用一根指揮棒操控100名音樂家的女性—安東尼婭•布裏科. November. 07, 2019 07:19. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “你想控制(音樂家)嗎？” 長期以來，指揮是允許婦女最後的領域。因為從影片中男指揮卡爾•穆克的話中可以看出，他認為對幾十人甚至上百人下達指示，強迫自己意誌的行為不適合女性。 將於14日上映的荷蘭電影《指揮家(The Conductor)》(導演瑪麗亞•彼得斯)將鏡頭對準了踏上被禁止的位置的女指揮家安東尼婭•布裏科(1902-1989年)的生活。布裏科曾在伯克利音樂學院攻讀指揮專業，畢業於柏林音樂學院，是第一位指揮紐約愛樂樂團、柏林愛樂樂團和大都會歌劇院的女指揮。 影片中的布裏科(克裏斯坦•德布拉溫飾)與對女指揮的無數偏見針鋒相對。她所愛的男人也只希望布裏科成為“我的新娘安東尼婭”，而不是指揮家的配偶。甚至為了挫敗戀人的意誌而出謀劃策。 片尾的字幕是“英國音樂雜誌《留聲機》評選的世界20大管弦樂隊的首席指揮家或音樂總監至今都沒有出現女性”“世界50大指揮者中也沒有女性”，表達了遺憾之情。但時代正在發生變化。登上全球指揮臺的女性人數逐年增加。從“剛需型”到“說服•和諧型”，理想指揮形象正在改變，這也是原因之一。 美國的馬林•奧爾索普(63歲)從2007年開始作為美國著名交響樂團—巴爾的摩交響樂團的音樂總監度過了一段成功的任期。澳大利亞人西蒙-英(58歲)2013年與德國漢堡愛樂樂團發行了勃拉姆斯交響曲全集，受到了好評。2021年，她將首次成為德國拜羅伊特瓦格納音樂節上指揮瓦格納歌劇的女指揮家。 以智慧名門國家而享譽全球的芬蘭著名樂團赫爾辛基愛樂樂團由著名女指揮家蘇珊娜•馬爾基(50歲)帶領。加拿大女高音歌唱家芭芭拉•海尼根(48歲)作為現代音樂專業指揮家，名聲大振。韓國的成詩妍(44歲)曾擔任首爾市立交響樂團副指揮和京畿愛樂樂團常任指揮，目前以德國為中心活躍在歐洲。 電影《指揮家》雖然一直構成讓人好奇下一場景的有趣故事線，但很多部分是以想象為基礎的。超越女性指揮家的身份，在電影中對“女性職業者”的1920、30年代的社會偏見，往往讓人感覺過於誇張。 所以如果不舒服的話，這些“事實”又如何呢？來自俄羅斯的英國指揮家瓦西裏•佩特連科在2013年接受采訪時曾表示“指揮臺上的漂亮女性會讓演奏者產生不同的想法”，之後又為了撤回而忙得不可開交。3年後，俄羅斯指揮家尤裏•特米爾卡諾夫說：“指揮的本質是力量。女性力量不足”，引發了口舌之爭。事實上，安東尼婭•布裏科創造了無數“第一”的紀錄，並一直活動到上世紀70年代，但如今她的名字登上封面的唱片卻已經不復存在了。 13日在首爾藝術殿堂音樂廳將見到“指揮家張漢娜”。曾經的神童大提琴手，從2017年開始以挪威特隆赫姆交響樂團首席指揮家的身份活動的張漢娜(音譯)在該交響樂團的首次來韓演出中，將指揮柴可夫斯基的6號交響曲《悲愴》和格裏格鋼琴協奏曲(林東赫協演)等。

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